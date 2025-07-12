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В Европарламенте призвали ЕС немедленно ввести контрмеры против США - 12.07.2025, ПРАЙМ
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В Европарламенте призвали ЕС немедленно ввести контрмеры против США
В Европарламенте призвали ЕС немедленно ввести контрмеры против США - 12.07.2025, ПРАЙМ
В Европарламенте призвали ЕС немедленно ввести контрмеры против США
Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге призвал Евросоюз "немедленно" ввести ответные меры против США на фоне решения президента США | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T22:57+0300
2025-07-12T22:57+0300
политика
европарламент
евросоюз
контрмеры
сша
пошлины
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге призвал Евросоюз "немедленно" ввести ответные меры против США на фоне решения президента США Дональда Трампа по пошлинам. Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза. "Мы на некоторое время отложили первый этап наших ответных мер, но я твёрдо убеждён, что теперь они должны быть немедленно введены. Первый список ответных мер должен быть введен в действие в понедельник, как и планировалось, а второй должен также последовать безотлагательно", - заявил Ланге в интервью агентству Рейтер. По его словам, данное решение американских властей является "пощечиной переговорам". Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне введения США пошлин в 30% на товары из ЕС заявила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку до 1 августа.
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европарламент, евросоюз, контрмеры, сша, пошлины
Политика, Европарламент, Евросоюз, контрмеры, США, пошлины
22:57 12.07.2025
 
В Европарламенте призвали ЕС немедленно ввести контрмеры против США

Евродепутат Ланге: ЕС нужно немедленно ввести контрмеры против США из-за пошлин

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге призвал Евросоюз "немедленно" ввести ответные меры против США на фоне решения президента США Дональда Трампа по пошлинам.
Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза.
"Мы на некоторое время отложили первый этап наших ответных мер, но я твёрдо убеждён, что теперь они должны быть немедленно введены. Первый список ответных мер должен быть введен в действие в понедельник, как и планировалось, а второй должен также последовать безотлагательно", - заявил Ланге в интервью агентству Рейтер.
По его словам, данное решение американских властей является "пощечиной переговорам".
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне введения США пошлин в 30% на товары из ЕС заявила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку до 1 августа.
Флаги США
Трамп заявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза
15:53
 
ПолитикаЕвропарламентЕвросоюзконтрмерыСШАпошлины
 
 
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