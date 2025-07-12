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В Европарламенте призвали ЕС немедленно ввести контрмеры против США

В Европарламенте призвали ЕС немедленно ввести контрмеры против США - 12.07.2025, ПРАЙМ

В Европарламенте призвали ЕС немедленно ввести контрмеры против США

Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге призвал Евросоюз "немедленно" ввести ответные меры против США на фоне решения президента США | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T22:57+0300

2025-07-12T22:57+0300

2025-07-12T22:57+0300

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контрмеры

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пошлины

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге призвал Евросоюз "немедленно" ввести ответные меры против США на фоне решения президента США Дональда Трампа по пошлинам. Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза. "Мы на некоторое время отложили первый этап наших ответных мер, но я твёрдо убеждён, что теперь они должны быть немедленно введены. Первый список ответных мер должен быть введен в действие в понедельник, как и планировалось, а второй должен также последовать безотлагательно", - заявил Ланге в интервью агентству Рейтер. По его словам, данное решение американских властей является "пощечиной переговорам". Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне введения США пошлин в 30% на товары из ЕС заявила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку до 1 августа.

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европарламент, евросоюз, контрмеры, сша, пошлины