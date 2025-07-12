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"Власть передается худшим". В ЕС ужаснулись неадекватности Брюсселя - 12.07.2025, ПРАЙМ
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"Власть передается худшим". В ЕС ужаснулись неадекватности Брюсселя
"Власть передается худшим". В ЕС ужаснулись неадекватности Брюсселя - 12.07.2025, ПРАЙМ
"Власть передается худшим". В ЕС ужаснулись неадекватности Брюсселя
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас олицетворяют некомпетентность, неадекватность и откровенную глупость руководства... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T15:36+0300
2025-07-12T15:36+0300
политика
евросоюз
урсула фон дер ляйен
кая каллас
мнение
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас олицетворяют некомпетентность, неадекватность и откровенную глупость руководства Евросоюза. Их патологическая ненависть к Российской Федерации вызывает раздражение даже у коллег. Европейский союз опускается до какистократии, когда властью сознательно наделяются худшие. Об этом в материале для британского издания UnHerd рассказывает обозреватель Томас Фаци.Несмотря на то, что фон дер Ляйен удалось пережить вотум недоверия, он показал, что представители самых разных политических сил в Евросоюзе все больше негодуют в связи с авторитарным стилем ее руководства, отметил автор. "Поддержка председателя Еврокомиссии тает на глазах", - говорится в статье.В частности, указывается, что ранее депутаты группы ECR, в которую входит партия итальянского премьера Джорджи Мелони "Братья Италии", ранее поддерживали главу ЕК, но теперь большинство из них выступили против нее. Также упоминаются поддержавшие вотум левые популисты, в том числе депутаты от Германии. "В итоге фон дер Ляйен получила 360 голосов — на сорок меньше, чем при переизбрании в 2024 году", - отметил автор.По его словам, вотум недоверия, помимо самой фон дер Ляйен, был нацелен в целом против Еврокомиссии и в наибольшей степени - против Каи Каллас, ведь с момента ее утверждения на пост в конце 2024 года она умудрилась стать олицетворением "некомпетентности, неадекватности и откровенной глупости Брюсселя".Как предвещает Фаци, если Евросоюз продолжит следовать тем же курсом, его ожидают катастрофические последствия. Сегодняшний курс, по мнению обозревателя, делает Европейский союз "живым воплощением опаснейшей тенденции всего западного мира — стремительного сползания к какистократии, системе, где власть сознательно передается худшим, наименее компетентным и наиболее беспринципным".
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евросоюз, урсула фон дер ляйен, кая каллас, мнение
Политика, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, мнение
15:36 12.07.2025
 
"Власть передается худшим". В ЕС ужаснулись неадекватности Брюсселя

UnHerd: власть в Евросоюзе сознательно передается худшим

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас олицетворяют некомпетентность, неадекватность и откровенную глупость руководства Евросоюза. Их патологическая ненависть к Российской Федерации вызывает раздражение даже у коллег. Европейский союз опускается до какистократии, когда властью сознательно наделяются худшие. Об этом в материале для британского издания UnHerd рассказывает обозреватель Томас Фаци.
Несмотря на то, что фон дер Ляйен удалось пережить вотум недоверия, он показал, что представители самых разных политических сил в Евросоюзе все больше негодуют в связи с авторитарным стилем ее руководства, отметил автор.
"Поддержка председателя Еврокомиссии тает на глазах", - говорится в статье.
В частности, указывается, что ранее депутаты группы ECR, в которую входит партия итальянского премьера Джорджи Мелони "Братья Италии", ранее поддерживали главу ЕК, но теперь большинство из них выступили против нее. Также упоминаются поддержавшие вотум левые популисты, в том числе депутаты от Германии.
"В итоге фон дер Ляйен получила 360 голосов — на сорок меньше, чем при переизбрании в 2024 году", - отметил автор.
По его словам, вотум недоверия, помимо самой фон дер Ляйен, был нацелен в целом против Еврокомиссии и в наибольшей степени - против Каи Каллас, ведь с момента ее утверждения на пост в конце 2024 года она умудрилась стать олицетворением "некомпетентности, неадекватности и откровенной глупости Брюсселя".
Как предвещает Фаци, если Евросоюз продолжит следовать тем же курсом, его ожидают катастрофические последствия. Сегодняшний курс, по мнению обозревателя, делает Европейский союз "живым воплощением опаснейшей тенденции всего западного мира — стремительного сползания к какистократии, системе, где власть сознательно передается худшим, наименее компетентным и наиболее беспринципным".
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
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ПолитикаЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенКая Калласмнение
 
 
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