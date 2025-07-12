Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев объяснил, кто уничтожает конкурентоспособность Евросоюза - 12.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250712/evrosoyuz-859429598.html
Дмитриев объяснил, кто уничтожает конкурентоспособность Евросоюза
Дмитриев объяснил, кто уничтожает конкурентоспособность Евросоюза - 12.07.2025, ПРАЙМ
Дмитриев объяснил, кто уничтожает конкурентоспособность Евросоюза
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T21:29+0300
2025-07-12T21:34+0300
экономика
кирилл дмитриев
евросоюз
бюрократия
конкурентоспособность
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/97/838339762_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_22b89572203c92f808439cbf68848668.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне введения США пошлин в 30% на товары из ЕС заявил, что бюрократия Евросоюза уничтожает его конкурентоспособность. Глава РФПИ ответил на публикацию министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в которой он назвал введение США 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза доказательством некомпетентности Еврокомиссии и ее главы Урсулы фон дер Ляйен, которым "не удалось заключить выгодную сделку с США по пошлинам". "Бюрократия ЕС прекрасно справляется с уничтожением глобальной конкурентоспособности ЕС", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Ранее фон дер Ляйен на фоне введения США пошлин в 30% на товары из ЕС заявила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку до 1 августа. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза.
https://1prime.ru/20250712/evrosoyuz-859426119.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/97/838339762_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_49b99d21d83661f8b0e40ae5b1154154.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кирилл дмитриев, евросоюз, бюрократия, конкурентоспособность
Экономика, Кирилл Дмитриев, Евросоюз, бюрократия, конкурентоспособность
21:29 12.07.2025 (обновлено: 21:34 12.07.2025)
 
Дмитриев объяснил, кто уничтожает конкурентоспособность Евросоюза

Глава РФПИ Дмитриев: бюрократия Евросоюза уничтожает его конкурентоспособность

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку Евро в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне введения США пошлин в 30% на товары из ЕС заявил, что бюрократия Евросоюза уничтожает его конкурентоспособность.
Глава РФПИ ответил на публикацию министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в которой он назвал введение США 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза доказательством некомпетентности Еврокомиссии и ее главы Урсулы фон дер Ляйен, которым "не удалось заключить выгодную сделку с США по пошлинам".
"Бюрократия ЕС прекрасно справляется с уничтожением глобальной конкурентоспособности ЕС", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Ранее фон дер Ляйен на фоне введения США пошлин в 30% на товары из ЕС заявила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку до 1 августа.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
"Власть передается худшим". В ЕС ужаснулись неадекватности Брюсселя
15:36
 
ЭкономикаКирилл ДмитриевЕвросоюзбюрократияконкурентоспособность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала