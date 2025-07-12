https://1prime.ru/20250712/evrosoyuz-859429598.html

Дмитриев объяснил, кто уничтожает конкурентоспособность Евросоюза

Дмитриев объяснил, кто уничтожает конкурентоспособность Евросоюза - 12.07.2025, ПРАЙМ

Дмитриев объяснил, кто уничтожает конкурентоспособность Евросоюза

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T21:29+0300

2025-07-12T21:29+0300

2025-07-12T21:34+0300

экономика

кирилл дмитриев

евросоюз

бюрократия

конкурентоспособность

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне введения США пошлин в 30% на товары из ЕС заявил, что бюрократия Евросоюза уничтожает его конкурентоспособность. Глава РФПИ ответил на публикацию министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в которой он назвал введение США 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза доказательством некомпетентности Еврокомиссии и ее главы Урсулы фон дер Ляйен, которым "не удалось заключить выгодную сделку с США по пошлинам". "Бюрократия ЕС прекрасно справляется с уничтожением глобальной конкурентоспособности ЕС", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Ранее фон дер Ляйен на фоне введения США пошлин в 30% на товары из ЕС заявила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку до 1 августа. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза.

https://1prime.ru/20250712/evrosoyuz-859426119.html

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кирилл дмитриев, евросоюз, бюрократия, конкурентоспособность