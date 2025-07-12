https://1prime.ru/20250712/evrosoyuz-859430247.html

Глава РФПИ оценил роль фон дер Ляйен в деиндустриализации Евросоюза

Глава РФПИ оценил роль фон дер Ляйен в деиндустриализации Евросоюза - 12.07.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ оценил роль фон дер Ляйен в деиндустриализации Евросоюза

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T23:10+0300

2025-07-12T23:10+0300

2025-07-12T23:11+0300

экономика

кирилл дмитриев

урсула фон дер ляйен

евросоюз

деиндустриализация

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз под руководством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен столкнулся с деиндустриализацией и упадком. "ЕС под руководством Фон дер Ляйен: пошлины в размере 30% со стороны США + заоблачные цены на энергоносители + удушающая бюрократия = деиндустриализация и упадок. Добавьте к этому неконтролируемую иммиграцию, цензуру, слабые рынки капитала, рекордную безработицу среди молодёжи", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза.

https://1prime.ru/20250712/evrosoyuz-859426119.html

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кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, деиндустриализация