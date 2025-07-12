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Премьер Словакии заявил, что страна борется за разумные цены на газ

Премьер Словакии заявил, что страна борется за разумные цены на газ - 12.07.2025, ПРАЙМ

Премьер Словакии заявил, что страна борется за разумные цены на газ

Словакия борется за то, чтобы получать газ по разумным ценам после января 2028 года, когда может вступить в силу запрет на импорт российских энергоресурсов в... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T13:07+0300

2025-07-12T13:07+0300

2025-07-12T13:07+0300

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БРАТИСЛАВА, 12 июл - ПРАЙМ. Словакия борется за то, чтобы получать газ по разумным ценам после января 2028 года, когда может вступить в силу запрет на импорт российских энергоресурсов в Европейский союз, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Мы сейчас боремся за то, чтобы после 1 января 2028 года у Словакии был достаточный объем газа за разумные транзитные сборы и цены", - сказал Фицо на пресс-конференции в субботу. Он отметил, что, если сейчас не принять мер и не добиться каких-либо гарантий от Европейской комиссии и европейских партнеров, то цены на газ и тарифные сборы для Словакии будут значительно выше, чем сейчас. Ранее в субботу он заявил, что Словакия до вторника хочет договориться с европейскими партнерами по ситуации с энергоресурсами из России. По его словам, Словакия приступит к голосованию о новых санкциях против РФ только в том случае, если получит определенные гарантии по этому вопросу. В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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словакия, рф, запад, роберт фицо, владимир путин, ес, ек, газ