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Фицо заявил о невозможности Словакии наложить вето на запрет энергосырья РФ - 12.07.2025, ПРАЙМ
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Фицо заявил о невозможности Словакии наложить вето на запрет энергосырья РФ
Фицо заявил о невозможности Словакии наложить вето на запрет энергосырья РФ - 12.07.2025, ПРАЙМ
Фицо заявил о невозможности Словакии наложить вето на запрет энергосырья РФ
Словакия никогда не проголосует за введение запрета на импорт энергосырья из России в Европейский союз, но у республики нет возможности наложить вето на эту... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T13:10+0300
2025-07-12T13:10+0300
энергетика
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БРАТИСЛАВА, 12 июл - ПРАЙМ. Словакия никогда не проголосует за введение запрета на импорт энергосырья из России в Европейский союз, но у республики нет возможности наложить вето на эту стратегию Европейской комиссии, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. "Мы никогда за REPowering не проголосуем, там требуется квалификационное большинство, я говорю сейчас о прекращении потока (российского - ред.) газа в Словакию с 1 января 2028 года, это законодательный акт. За этот акт мы, конечно, никогда не проголосуем, но мы и не можем наложить на него вето, поскольку Еврокомиссия тем, что из этой санкции сделала законодательный акт, обошла единогласие", - сказал Фицо на пресс-конференции в субботу. Он отметил, что если бы для прекращения импорта газа из РФ было необходимо согласие всех государств-членов Европейского союза, то Европейской комиссии не удалось бы добиться принятия такого решения. В конце июня Фицо говорил, что Словакия хотела бы, чтобы Европейская комиссия отказалась от идеи запретить импорт энергосырья из РФ в Европейский союз. Он тогда отметил, что у Европейской комиссии всё же может получиться принять данную стратегию квалификационным большинством. В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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рф
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словакия, рф, запад, роберт фицо, ес, ек, энергетика рф, газ
Энергетика, СЛОВАКИЯ, РФ, ЗАПАД, Роберт Фицо, ЕС, ЕК, энергетика РФ, Газ
13:10 12.07.2025
 
Фицо заявил о невозможности Словакии наложить вето на запрет энергосырья РФ

Фицо: Словакия не проголосует за запрет на импорт энергосырья из России в ЕС

© Фото : Public Domain/EU2016 SKРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
© Фото : Public Domain/EU2016 SK
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БРАТИСЛАВА, 12 июл - ПРАЙМ. Словакия никогда не проголосует за введение запрета на импорт энергосырья из России в Европейский союз, но у республики нет возможности наложить вето на эту стратегию Европейской комиссии, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
"Мы никогда за REPowering не проголосуем, там требуется квалификационное большинство, я говорю сейчас о прекращении потока (российского - ред.) газа в Словакию с 1 января 2028 года, это законодательный акт. За этот акт мы, конечно, никогда не проголосуем, но мы и не можем наложить на него вето, поскольку Еврокомиссия тем, что из этой санкции сделала законодательный акт, обошла единогласие", - сказал Фицо на пресс-конференции в субботу.
Он отметил, что если бы для прекращения импорта газа из РФ было необходимо согласие всех государств-членов Европейского союза, то Европейской комиссии не удалось бы добиться принятия такого решения.
В конце июня Фицо говорил, что Словакия хотела бы, чтобы Европейская комиссия отказалась от идеи запретить импорт энергосырья из РФ в Европейский союз. Он тогда отметил, что у Европейской комиссии всё же может получиться принять данную стратегию квалификационным большинством.
В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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