https://1prime.ru/20250712/fitso-859424920.html
Фицо отметил доминирующую позицию России на Украине
Фицо отметил доминирующую позицию России на Украине - 12.07.2025, ПРАЙМ
Фицо отметил доминирующую позицию России на Украине
Россия в военном отношении доминирует на Украине и укрепляется экономически, несмотря на европейские санкции, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T13:45+0300
2025-07-12T13:45+0300
2025-07-12T14:18+0300
политика
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БРАТИСЛАВА, 12 июл - ПРАЙМ. Россия в военном отношении доминирует на Украине и укрепляется экономически, несмотря на европейские санкции, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. "Интересы Словакии 18-й пакет санкций не затрагивает. Вы знаете мое мнение, я думаю, что это уже трагикомично, что мы принимаем 18-й пакет (санкций - ред.) и по-прежнему ничего не происходит. Россия в военном отношении доминирует на Украине и укрепляется экономически, несмотря на это в Европейском союзе существует представление о том, что использование санкционных пакетов полезная вещь. У меня на это другой взгляд", - сказал Фицо на пресс-конференции в субботу. В конце июня Фицо говорил, что санкции в отношении такой страны, как Россия, не работают. Глава МИД Словакии Юрай Бланар в июне говорил журналистам, что республика готова поддержать новый пакет санкций против РФ, поскольку он не будет иметь негативного влияния на словацкую экономику, но Братислава хочет получить от Европейского союза гарантии и помощь в вопросе отказа от энергосырья из России. В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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словакия, роберт фицо, ес, россия, украина, санкции против рф
Политика, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, ЕС, РОССИЯ, УКРАИНА, санкции против РФ
Фицо отметил доминирующую позицию России на Украине
Фицо: Россия доминирует на Украине несмотря на санкции со стороны ЕС
БРАТИСЛАВА, 12 июл - ПРАЙМ. Россия в военном отношении доминирует на Украине и укрепляется экономически, несмотря на европейские санкции, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
"Интересы Словакии 18-й пакет санкций не затрагивает. Вы знаете мое мнение, я думаю, что это уже трагикомично, что мы принимаем 18-й пакет (санкций - ред.) и по-прежнему ничего не происходит. Россия в военном отношении доминирует на Украине и укрепляется экономически, несмотря на это в Европейском союзе существует представление о том, что использование санкционных пакетов полезная вещь. У меня на это другой взгляд", - сказал Фицо на пресс-конференции в субботу.
В конце июня Фицо говорил, что санкции в отношении такой страны, как Россия, не работают.
Глава МИД Словакии Юрай Бланар в июне говорил журналистам, что республика готова поддержать новый пакет санкций против РФ, поскольку он не будет иметь негативного влияния на словацкую экономику, но Братислава хочет получить от Европейского союза гарантии и помощь в вопросе отказа от энергосырья из России.
В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Фицо заявил о невозможности Словакии наложить вето на запрет энергосырья РФ