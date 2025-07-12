https://1prime.ru/20250712/germaniya-859427712.html

"Приведет к затяжной войне с РФ". Европейские СМИ переругались из-за России

"Приведет к затяжной войне с РФ". Европейские СМИ переругались из-за России - 12.07.2025, ПРАЙМ

"Приведет к затяжной войне с РФ". Европейские СМИ переругались из-за России

Издающаяся в Берлине газета Tageszeitung обвинила в отстаивании пророссийских взглядов другую берлинскую газету - самое тиражное СМИ региона Берлин-Бранденбург... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T17:25+0300

2025-07-12T17:25+0300

2025-07-12T17:27+0300

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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Издающаяся в Берлине газета Tageszeitung обвинила в отстаивании пророссийских взглядов другую берлинскую газету - самое тиражное СМИ региона Берлин-Бранденбург Berliner Zeitung, которое не преминуло отреагировать на обвинения.Tageszeitung обрушилась на обозревателя Berliner Zeitung Хольгера Фридриха, которого обвинила в том, что он, забыв про профессионализме и беспристрастность, отстаивает пророссийские нарративы и, таким образом, представляет собой "альтернативное средство массовой информации для болельщиков России".В ответ на эти обвинения Berliner Zeitung вышла со статьей, в которой в сдержанной манере объясняется, что на ее страницах в том числе публикуются материалы авторов, которые осуждают взятый Евросоюзом курс на перевооружение и считают, что следствием военной помощи Киеву без дипломатических усилий может стать "военная эскалация и затяжная война с Россией с неопределенным исходом для Украины".Вместе с тем в статье указывается, что в Berliner Zeitung работают журналисты, исповедующие различные политические взгляды, и, более того, на страницах газеты можно даже встретить статьи, осуждающие позицию Европейского союза по отношению к конфликту на Украине.При этом отмечается, что редакция Berliner Zeitung считает, что ее читатели имеют полное право иметь собственное мнение о Российской Федерации.

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