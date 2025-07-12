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В Госдуме предложили увеличить пенсионные баллы за воспитание внуков

В Госдуме предложили увеличить пенсионные баллы за воспитание внуков - 12.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили увеличить пенсионные баллы за воспитание внуков

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру труда Антону Котякову с предложением дополнительно начислять... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T02:02+0300

2025-07-12T02:02+0300

2025-07-12T02:02+0300

общество

сергей миронов

госдума

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру труда Антону Котякову с предложением дополнительно начислять пенсионные баллы за уход и воспитание внуков, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагается предусмотреть возможность начисления повышенного размера пенсионных баллов в размере 1,8 балла в год на граждан Российской Федерации независимо от их возраста, имеющих одного внука, с увеличением размера баллов пропорционально количеству внуков", - говорится в письме. В беседе с корреспондентом РИА Новости Миронов уточнил, что лица, имеющие одного внука или внучку, в случае реализации данной инициативы получат 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента в год, и размер добавленных баллов будет расти пропорционально количеству внуков. "В сложной демографической ситуации в поддержке государства нуждаются большие семьи, где представители старшего поколения играют важную роль в воспитании, а порой и содержании своих внуков", - добавил лидер партии. Он отметил, что это хороший повод увеличить пенсии многим россиянам. Политик сообщил, что за первым шагом в этом направлении должны последовать более адресные и масштабные меры поддержки бабушек и дедушек. "Сегодня демографическая ситуация в стране требует решительных мер. Рождаемость упала до минимума за последние 25 лет - всего 1,2 миллиона новорождённых в 2024 году. А коэффициент рождаемости - 1,4 ребёнка на женщину - ниже уровня воспроизводства населения", - сообщила Лантратова агентству, комментируя инициативу. По ее словам, огромную роль в воспитании детей играют бабушки и дедушки, и они фактически заменяют родителей, берут на себя заботу о детях, помогают финансово и морально, но государство пока официально не признаёт этот вклад, хотя матерям, воспитавшим пятерых детей, дают право на досрочную пенсию, а бабушкам, вырастившим внуков, - нет. "Такая поддержка укрепит институт семьи, поможет старшему поколению почувствовать себя нужным и социально и материально защищённым. Семья - это не только родители и их дети, но и наши дорогие бабушки и дедушки, которые принимают участие в воспитании внуков", - подытожила депутат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , сергей миронов, госдума