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В Госдуме рассказали, за что могут оштрафовать работодателя - 12.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали, за что могут оштрафовать работодателя
В Госдуме рассказали, за что могут оштрафовать работодателя - 12.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, за что могут оштрафовать работодателя
Работодатель может получить штраф до 80 тысяч рублей, если не обеспечит работникам безопасные условия труда в жаркую погоду, сообщила РИА Новости член комитета... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T02:50+0300
2025-07-12T02:50+0300
общество
госдума
роспотребнадзор
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Работодатель может получить штраф до 80 тысяч рублей, если не обеспечит работникам безопасные условия труда в жаркую погоду, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина. "Нормы температуры на рабочем месте по санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН) обязаны соблюдать все работодатели и обеспечить сотрудникам безопасные условия работы в холодную и жаркую погоду. Если температура на рабочем месте по СанПиН превысит лимиты, то работодатель должен обеспечить оптимальные условия микроклимата, иначе могут оштрафовать", - сказала Стенякина. По ее словам, температура в помещении при наличии кондиционера должна быть 24-25 градусов. Политик уточнила, что согласно статье 5.27.1 КоАП, за нарушение требований охраны труда, в том числе за нарушение температурного режима на рабочем месте, трудовая инспекция может наложить штрафы. "Сейчас их размеры такие: для должностных лиц и ИП - от двух до пяти тысяч рублей, а для организаций - от 50 до 80 тысяч рублей", - добавила Стенякина. Кроме того, она подчеркнула, что если работодатель нарушает права сотрудников на надлежащие условия труда и не реагирует на обращения подчинённых, то работник может обратиться с жалобой в Федеральную службу труда и занятости или в Роспотребнадзор.
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общество , госдума, роспотребнадзор
Общество , Госдума, Роспотребнадзор
02:50 12.07.2025
 
В Госдуме рассказали, за что могут оштрафовать работодателя

В Госдуме предупредили о штрафах за несоблюдение температурного режима на рабочем месте

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Работодатель может получить штраф до 80 тысяч рублей, если не обеспечит работникам безопасные условия труда в жаркую погоду, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.
"Нормы температуры на рабочем месте по санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН) обязаны соблюдать все работодатели и обеспечить сотрудникам безопасные условия работы в холодную и жаркую погоду. Если температура на рабочем месте по СанПиН превысит лимиты, то работодатель должен обеспечить оптимальные условия микроклимата, иначе могут оштрафовать", - сказала Стенякина.
По ее словам, температура в помещении при наличии кондиционера должна быть 24-25 градусов.
Политик уточнила, что согласно статье 5.27.1 КоАП, за нарушение требований охраны труда, в том числе за нарушение температурного режима на рабочем месте, трудовая инспекция может наложить штрафы.
"Сейчас их размеры такие: для должностных лиц и ИП - от двух до пяти тысяч рублей, а для организаций - от 50 до 80 тысяч рублей", - добавила Стенякина.
Кроме того, она подчеркнула, что если работодатель нарушает права сотрудников на надлежащие условия труда и не реагирует на обращения подчинённых, то работник может обратиться с жалобой в Федеральную службу труда и занятости или в Роспотребнадзор.
 
ОбществоГосдумаРоспотребнадзор
 
 
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