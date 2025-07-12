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В Госдуме рассказали, за что могут оштрафовать работодателя

В Госдуме рассказали, за что могут оштрафовать работодателя - 12.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, за что могут оштрафовать работодателя

Работодатель может получить штраф до 80 тысяч рублей, если не обеспечит работникам безопасные условия труда в жаркую погоду, сообщила РИА Новости член комитета... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T02:50+0300

2025-07-12T02:50+0300

2025-07-12T02:50+0300

общество

госдума

роспотребнадзор

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Работодатель может получить штраф до 80 тысяч рублей, если не обеспечит работникам безопасные условия труда в жаркую погоду, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина. "Нормы температуры на рабочем месте по санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН) обязаны соблюдать все работодатели и обеспечить сотрудникам безопасные условия работы в холодную и жаркую погоду. Если температура на рабочем месте по СанПиН превысит лимиты, то работодатель должен обеспечить оптимальные условия микроклимата, иначе могут оштрафовать", - сказала Стенякина. По ее словам, температура в помещении при наличии кондиционера должна быть 24-25 градусов. Политик уточнила, что согласно статье 5.27.1 КоАП, за нарушение требований охраны труда, в том числе за нарушение температурного режима на рабочем месте, трудовая инспекция может наложить штрафы. "Сейчас их размеры такие: для должностных лиц и ИП - от двух до пяти тысяч рублей, а для организаций - от 50 до 80 тысяч рублей", - добавила Стенякина. Кроме того, она подчеркнула, что если работодатель нарушает права сотрудников на надлежащие условия труда и не реагирует на обращения подчинённых, то работник может обратиться с жалобой в Федеральную службу труда и занятости или в Роспотребнадзор.

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общество , госдума, роспотребнадзор