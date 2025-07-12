https://1prime.ru/20250712/gosduma-859421019.html

Госдума обсудит усиление ответственности иноагентов

Госдума обсудит усиление ответственности иноагентов - 12.07.2025, ПРАЙМ

Госдума обсудит усиление ответственности иноагентов

Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению законопроекта об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности, сообщил... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T08:54+0300

2025-07-12T08:54+0300

2025-07-12T08:54+0300

россия

госдума

вячеслав володин

иноагенты

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg

МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению законопроекта об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. "На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, направленного на усиление ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности", - написал Володин в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в настоящее время уголовное наказание за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (статья 330.1 УК РФ) назначается только в том случае, если им дважды в течение одного года совершены аналогичные административные правонарушения (статья 19.34 КоАП РФ). "Законопроектом предлагается отменить условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным нарушением КоАП РФ", - отметил председатель Госдумы. Он подчеркнул, что, по данным Минюста, более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения: не представляют отчетность, не маркируют свою продукцию или делают это неправильно, производят запрещенные материалы и распространяют их. "Согласно статистике Верховного Суда Российской Федерации, за последние два года на 40,9% увеличилось количество правонарушений иноагентов по статье 19.34 КоАП РФ - с 489 в 2023 году до 689 в 2024 году", - сообщил Володин. Он напомнил, что до 2025 года осужденных по уголовной статье за уклонение от исполнения обязанностей иноагента не было. "Всё это говорит о необходимости ужесточения ответственности для тех, кто предал нашу страну. Повышения эффективности воспрепятствования их противоправной деятельности... Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за пределами России, должны отвечать за свои действия по всей строгости", - заключил председатель Госдумы.

https://1prime.ru/20250710/rubl-859364816.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, вячеслав володин, иноагенты