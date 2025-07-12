Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума обсудит усиление ответственности иноагентов - 12.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250712/gosduma-859421019.html
Госдума обсудит усиление ответственности иноагентов
Госдума обсудит усиление ответственности иноагентов - 12.07.2025, ПРАЙМ
Госдума обсудит усиление ответственности иноагентов
Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению законопроекта об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности, сообщил... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T08:54+0300
2025-07-12T08:54+0300
россия
госдума
вячеслав володин
иноагенты
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению законопроекта об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. "На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, направленного на усиление ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности", - написал Володин в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в настоящее время уголовное наказание за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (статья 330.1 УК РФ) назначается только в том случае, если им дважды в течение одного года совершены аналогичные административные правонарушения (статья 19.34 КоАП РФ). "Законопроектом предлагается отменить условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным нарушением КоАП РФ", - отметил председатель Госдумы. Он подчеркнул, что, по данным Минюста, более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения: не представляют отчетность, не маркируют свою продукцию или делают это неправильно, производят запрещенные материалы и распространяют их. "Согласно статистике Верховного Суда Российской Федерации, за последние два года на 40,9% увеличилось количество правонарушений иноагентов по статье 19.34 КоАП РФ - с 489 в 2023 году до 689 в 2024 году", - сообщил Володин. Он напомнил, что до 2025 года осужденных по уголовной статье за уклонение от исполнения обязанностей иноагента не было. "Всё это говорит о необходимости ужесточения ответственности для тех, кто предал нашу страну. Повышения эффективности воспрепятствования их противоправной деятельности... Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за пределами России, должны отвечать за свои действия по всей строгости", - заключил председатель Госдумы.
https://1prime.ru/20250710/rubl-859364816.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_bbbbf2d0c92b115e4d15083895e10134.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума, вячеслав володин, иноагенты
РОССИЯ, Госдума, Вячеслав Володин, иноагенты
08:54 12.07.2025
 
Госдума обсудит усиление ответственности иноагентов

Володин: ГД на следующей неделе рассмотрит проект об усилении ответственности иноагентов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению законопроекта об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, направленного на усиление ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в настоящее время уголовное наказание за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (статья 330.1 УК РФ) назначается только в том случае, если им дважды в течение одного года совершены аналогичные административные правонарушения (статья 19.34 КоАП РФ).
"Законопроектом предлагается отменить условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным нарушением КоАП РФ", - отметил председатель Госдумы.
Он подчеркнул, что, по данным Минюста, более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения: не представляют отчетность, не маркируют свою продукцию или делают это неправильно, производят запрещенные материалы и распространяют их.
"Согласно статистике Верховного Суда Российской Федерации, за последние два года на 40,9% увеличилось количество правонарушений иноагентов по статье 19.34 КоАП РФ - с 489 в 2023 году до 689 в 2024 году", - сообщил Володин.
Он напомнил, что до 2025 года осужденных по уголовной статье за уклонение от исполнения обязанностей иноагента не было.
"Всё это говорит о необходимости ужесточения ответственности для тех, кто предал нашу страну. Повышения эффективности воспрепятствования их противоправной деятельности... Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за пределами России, должны отвечать за свои действия по всей строгости", - заключил председатель Госдумы.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
Комитет ГД одобрил перенос сроков внедрения цифрового рубля
10 июля, 13:54
 
РОССИЯГосдумаВячеслав Володининоагенты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала