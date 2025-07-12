https://1prime.ru/20250712/gosudarstvo-859427244.html
Макрон анонсировал создание нового государства в составе Франции
Макрон анонсировал создание нового государства в составе Франции - 12.07.2025, ПРАЙМ
Макрон анонсировал создание нового государства в составе Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о подписании "исторического" соглашения об институциональном устройстве французской заморской территории Новая... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T17:01+0300
2025-07-12T17:01+0300
2025-07-12T17:01+0300
политика
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ПАРИЖ, 12 июл – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о подписании "исторического" соглашения об институциональном устройстве французской заморской территории Новая Каледония, предполагающего создание нового государства в составе Франции. В апреле министр заморских территорий Мануэль Вальс предупредил о риске "хаоса" в Новой Каледонии, если сторонники и противники ее автономии вместе с метрополией не придут к соглашению об институциональном будущем этой территории. "После более 10 дней обсуждений депутаты Новой Каледонии и представители государства заключили историческое соглашение. Государство Новая Каледония во (французской – ред.) республике: это ставка на доверие", - написал Макрон на своей странице в соцсети X. Однако несмотря на то что статус территории изменится и будет закреплен в конституции, она не получит независимость от Франции и всё равно будет принадлежать республике, пишет журнал Point со ссылкой на текст соглашения. Вместе с этим новое образование "может быть признано международным сообществом", сообщает издание. Соглашение также предполагает создание двойного гражданства – Франции и Новой Каледонии, - и расширение электората. Вопрос изменений избирательного законодательства спровоцировал в мае 2024 года ожесточенные акции протеста, организованные сторонниками независимости. Тогда погибли 14 человек, ущерб от погромов превысил миллиард евро. Автономия заморской территории будет расширена, поскольку соглашение предусматривает постепенную передачу местным властям определенных суверенных полномочий, сообщает агентство Франс Пресс. В частности, новое образование сможет "осуществлять полную юрисдикцию в области международных отношений в сфере своих полномочий, за исключением обороны и безопасности". Соглашение было подписано по итогам переговоров между сторонниками и противниками независимости острова. Теперь документ должен быть одобрен французским парламентом, поскольку он затрагивает конституцию страны, и вынесен на референдум среди жителей Новой Каледонии, пишет газета Figaro.
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франция, эммануэль макрон, государство
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, государство
Макрон анонсировал создание нового государства в составе Франции
Макрон заявил о подписании соглашения о создании государства Новая Каледония
ПАРИЖ, 12 июл – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о подписании "исторического" соглашения об институциональном устройстве французской заморской территории Новая Каледония, предполагающего создание нового государства в составе Франции.
В апреле министр заморских территорий Мануэль Вальс предупредил о риске "хаоса" в Новой Каледонии, если сторонники и противники ее автономии вместе с метрополией не придут к соглашению об институциональном будущем этой территории.
"После более 10 дней обсуждений депутаты Новой Каледонии и представители государства заключили историческое соглашение. Государство Новая Каледония во (французской – ред.) республике: это ставка на доверие", - написал Макрон на своей странице в соцсети X.
Однако несмотря на то что статус территории изменится и будет закреплен в конституции, она не получит независимость от Франции и всё равно будет принадлежать республике, пишет журнал Point со ссылкой на текст соглашения. Вместе с этим новое образование "может быть признано международным сообществом", сообщает издание.
Соглашение также предполагает создание двойного гражданства – Франции и Новой Каледонии, - и расширение электората. Вопрос изменений избирательного законодательства спровоцировал в мае 2024 года ожесточенные акции протеста, организованные сторонниками независимости. Тогда погибли 14 человек, ущерб от погромов превысил миллиард евро.
Автономия заморской территории будет расширена, поскольку соглашение предусматривает постепенную передачу местным властям определенных суверенных полномочий, сообщает агентство Франс Пресс. В частности, новое образование сможет "осуществлять полную юрисдикцию в области международных отношений в сфере своих полномочий, за исключением обороны и безопасности".
Соглашение было подписано по итогам переговоров между сторонниками и противниками независимости острова. Теперь документ должен быть одобрен французским парламентом, поскольку он затрагивает конституцию страны, и вынесен на референдум среди жителей Новой Каледонии, пишет газета Figaro.
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