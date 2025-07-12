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Иран был и остается привержен ДНЯО, завили в МИД страны
Иран был и остается привержен ДНЯО, завили в МИД страны - 12.07.2025, ПРАЙМ
Иран был и остается привержен ДНЯО, завили в МИД страны
Тегеран был и остается привержен Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил на фоне недавно завершившейся открытой фазы ирано-израильского... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T15:21+0300
2025-07-12T15:21+0300
2025-07-12T15:21+0300
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ТЕГЕРАН, 12 июл – ПРАЙМ. Тегеран был и остается привержен Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил на фоне недавно завершившейся открытой фазы ирано-израильского конфликта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Ядерная программа Ирана как была, так и останется мирной. Мы (Иран - ред.) по-прежнему являемся и будем являться членом ДНЯО, приверженным (его положениям - ред.)", - заявил министр в ходе своей речи на встрече с диппредставителями различных стран в иранском МИД. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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иран, мид, ядерное оружие, ядерная программа
Энергетика, ИРАН, МИД, ядерное оружие, ядерная программа
Иран был и остается привержен ДНЯО, завили в МИД страны
МИД Ирана Аракчи: ядерная программа страны была и останется мирной
ТЕГЕРАН, 12 июл – ПРАЙМ. Тегеран был и остается привержен Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил на фоне недавно завершившейся открытой фазы ирано-израильского конфликта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Ядерная программа Ирана как была, так и останется мирной. Мы (Иран - ред.) по-прежнему являемся и будем являться членом ДНЯО, приверженным (его положениям - ред.)", - заявил министр в ходе своей речи на встрече с диппредставителями различных стран в иранском МИД.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
СМИ: Израиль считает, что обогащенный уран остался на ядерном объекте Ирана