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МИД Ирана заявил, что страна не прекратит сотрудничество с МАГАТЭ

МИД Ирана заявил, что страна не прекратит сотрудничество с МАГАТЭ - 12.07.2025, ПРАЙМ

МИД Ирана заявил, что страна не прекратит сотрудничество с МАГАТЭ

Тегеран не прекратил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако форма этого сотрудничества изменится в связи с произошедшими... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T15:45+0300

2025-07-12T15:45+0300

2025-07-12T15:45+0300

энергетика

иран

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ТЕГЕРАН, 12 июл – ПРАЙМ. Тегеран не прекратил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако форма этого сотрудничества изменится в связи с произошедшими событиями, заявил на фоне недавно завершившейся открытой фазы ирано-израильского конфликта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. В конце июня спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф заявил, что власти Ирана обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Он назвал агентство "защитником и слугой" Израиля и заявил, что продолжать сотрудничество с МАГАТЭ невозможно, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов. "Наше сотрудничество с МАГАТЭ не прекратилось, однако (оно - ред.) примет новую форму, что абсолютно естественно, учитывая существующую "на земле" реальность и произошедшие события", - заявил министр в ходе своей речи на встрече с диппредставителями различных стран в иранском МИД. Аракчи подчеркнул, что, согласно законопроекту меджлиса, все последующее сотрудничество Ирана с МАГАТЭ будет регулироваться Высшим советом по нацбезопасности исламской республики. Ранее вице-спикер меджлиса Ирана Хамид-Реза Хаджи-Бабаи заявил, что иранские власти больше не разрешат генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси присутствовать на ядерных объектах исламской республики и устанавливать там камеры, поскольку Тегеран увидел информацию об этих объектах в полученных от Израиля документах. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250712/iran-859425986.html

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