https://1prime.ru/20250712/iran-859428034.html

Иран заявил о готовности возобновить диалог с США

Иран заявил о готовности возобновить диалог с США - 12.07.2025, ПРАЙМ

Иран заявил о готовности возобновить диалог с США

Тегеран был и будет готов к переговорам по его ядерной программе, если при возобновлении диалога действия США и других стран не приведут к войне, заявил министр | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T17:54+0300

2025-07-12T17:54+0300

2025-07-12T17:54+0300

политика

иран

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg

ТЕГЕРАН, 12 июл – ПРАЙМ. Тегеран был и будет готов к переговорам по его ядерной программе, если при возобновлении диалога действия США и других стран не приведут к войне, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Мы всегда были готовы к диалогу о нашей ядерной программе и будем готовы (к нему - ред.) в будущем, но естественно, необходимо получить уверенность, что если переговоры снова начнутся, (действия - ред.) США и других стран не приведут к войне", - заявил министр на встрече с диппредставителями различных стран в иранском внешнеполитическом ведомстве. По словам Аракчи, США изменили дипломатическому подходу, поэтому, если они хотят возобновить переговоры, Ирану нужна уверенность в том, что Вашингтон не поступит подобным образом вновь. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250712/iran-859426274.html

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша