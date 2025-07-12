https://1prime.ru/20250712/iran-859428034.html
Иран заявил о готовности возобновить диалог с США
Иран заявил о готовности возобновить диалог с США - 12.07.2025, ПРАЙМ
Иран заявил о готовности возобновить диалог с США
Тегеран был и будет готов к переговорам по его ядерной программе, если при возобновлении диалога действия США и других стран не приведут к войне, заявил министр | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T17:54+0300
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ТЕГЕРАН, 12 июл – ПРАЙМ. Тегеран был и будет готов к переговорам по его ядерной программе, если при возобновлении диалога действия США и других стран не приведут к войне, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Мы всегда были готовы к диалогу о нашей ядерной программе и будем готовы (к нему - ред.) в будущем, но естественно, необходимо получить уверенность, что если переговоры снова начнутся, (действия - ред.) США и других стран не приведут к войне", - заявил министр на встрече с диппредставителями различных стран в иранском внешнеполитическом ведомстве. По словам Аракчи, США изменили дипломатическому подходу, поэтому, если они хотят возобновить переговоры, Ирану нужна уверенность в том, что Вашингтон не поступит подобным образом вновь. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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иран, сша
Иран заявил о готовности возобновить диалог с США
МИД Ирана Аракчи: страна готова к диалогу с США, если их действия не приведут к войне
ТЕГЕРАН, 12 июл – ПРАЙМ. Тегеран был и будет готов к переговорам по его ядерной программе, если при возобновлении диалога действия США и других стран не приведут к войне, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Мы всегда были готовы к диалогу о нашей ядерной программе и будем готовы (к нему - ред.) в будущем, но естественно, необходимо получить уверенность, что если переговоры снова начнутся, (действия - ред.) США и других стран не приведут к войне", - заявил министр на встрече с диппредставителями различных стран в иранском внешнеполитическом ведомстве.
По словам Аракчи, США изменили дипломатическому подходу, поэтому, если они хотят возобновить переговоры, Ирану нужна уверенность в том, что Вашингтон не поступит подобным образом вновь.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
МИД Ирана заявил, что страна не прекратит сотрудничество с МАГАТЭ