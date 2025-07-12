https://1prime.ru/20250712/ispanija-859417707.html

Испания начала проверять наличие транзитной визы у россиян

Испания начала проверять наличие транзитной визы у россиян - 12.07.2025, ПРАЙМ

Испания начала проверять наличие транзитной визы у россиян

Власти Испании начали проверять наличие транзитной визы у граждан России при пересадке в испанских аэропортах, даже если они не покидают международную зону,... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T00:47+0300

2025-07-12T00:47+0300

2025-07-12T00:47+0300

общество

испания

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859417707.jpg?1752270434

МАДРИД, 12 июл - ПРАЙМ. Власти Испании начали проверять наличие транзитной визы у граждан России при пересадке в испанских аэропортах, даже если они не покидают международную зону, сообщило министерство иностранных дел королевства. "В соответствии со статьёй 3, пунктом 2 Визового кодекса ЕС было принято решение обязать граждан Российской Федерации, имеющих обычный заграничный паспорт, иметь при себе транзитную аэропортовую визу (TAP) для транзита через международные зоны испанских аэропортов. Эта мера вступит в силу 12 июля 2025 года", - говорится в пресс-релизе ведомства. Ранее россияне могли совершать пересадку в Испании без визы при выполнении определённых условий, однако теперь эта возможность отменена. Новое правило распространяется только на владельцев обычных загранпаспортов и не касается лиц с действующей шенгенской визой или видом на жительство в странах ЕС. Транзитная виза позволяет находиться исключительно в международной зоне аэропорта и не даёт права на въезд в страну. МИД Испании рекомендует гражданам России, планирующим пересадку в испанских аэропортах, заранее подавать заявление на получение визы и заранее проверять наличие всех необходимых документов, включая билеты, загранпаспорт и заполненную анкету.

испания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , испания, ес, мид