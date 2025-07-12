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Испания начала проверять наличие транзитной визы у россиян - 12.07.2025, ПРАЙМ
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Испания начала проверять наличие транзитной визы у россиян
Испания начала проверять наличие транзитной визы у россиян - 12.07.2025, ПРАЙМ
Испания начала проверять наличие транзитной визы у россиян
Власти Испании начали проверять наличие транзитной визы у граждан России при пересадке в испанских аэропортах, даже если они не покидают международную зону,... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T00:47+0300
2025-07-12T00:47+0300
общество
испания
ес
мид
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МАДРИД, 12 июл - ПРАЙМ. Власти Испании начали проверять наличие транзитной визы у граждан России при пересадке в испанских аэропортах, даже если они не покидают международную зону, сообщило министерство иностранных дел королевства. "В соответствии со статьёй 3, пунктом 2 Визового кодекса ЕС было принято решение обязать граждан Российской Федерации, имеющих обычный заграничный паспорт, иметь при себе транзитную аэропортовую визу (TAP) для транзита через международные зоны испанских аэропортов. Эта мера вступит в силу 12 июля 2025 года", - говорится в пресс-релизе ведомства. Ранее россияне могли совершать пересадку в Испании без визы при выполнении определённых условий, однако теперь эта возможность отменена. Новое правило распространяется только на владельцев обычных загранпаспортов и не касается лиц с действующей шенгенской визой или видом на жительство в странах ЕС. Транзитная виза позволяет находиться исключительно в международной зоне аэропорта и не даёт права на въезд в страну. МИД Испании рекомендует гражданам России, планирующим пересадку в испанских аэропортах, заранее подавать заявление на получение визы и заранее проверять наличие всех необходимых документов, включая билеты, загранпаспорт и заполненную анкету.
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общество , испания, ес, мид
Общество , ИСПАНИЯ, ЕС, МИД
00:47 12.07.2025
 
Испания начала проверять наличие транзитной визы у россиян

Власти Испании начали проверять наличие транзитной визы у россиян при пересадке

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МАДРИД, 12 июл - ПРАЙМ. Власти Испании начали проверять наличие транзитной визы у граждан России при пересадке в испанских аэропортах, даже если они не покидают международную зону, сообщило министерство иностранных дел королевства.
"В соответствии со статьёй 3, пунктом 2 Визового кодекса ЕС было принято решение обязать граждан Российской Федерации, имеющих обычный заграничный паспорт, иметь при себе транзитную аэропортовую визу (TAP) для транзита через международные зоны испанских аэропортов. Эта мера вступит в силу 12 июля 2025 года", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Ранее россияне могли совершать пересадку в Испании без визы при выполнении определённых условий, однако теперь эта возможность отменена. Новое правило распространяется только на владельцев обычных загранпаспортов и не касается лиц с действующей шенгенской визой или видом на жительство в странах ЕС.
Транзитная виза позволяет находиться исключительно в международной зоне аэропорта и не даёт права на въезд в страну.
МИД Испании рекомендует гражданам России, планирующим пересадку в испанских аэропортах, заранее подавать заявление на получение визы и заранее проверять наличие всех необходимых документов, включая билеты, загранпаспорт и заполненную анкету.
 
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