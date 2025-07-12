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Юрист рассказал о наказании за незаконное изъятие паспорта - 12.07.2025, ПРАЙМ
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Юрист рассказал о наказании за незаконное изъятие паспорта
Юрист рассказал о наказании за незаконное изъятие паспорта - 12.07.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказал о наказании за незаконное изъятие паспорта
Граждане РФ за незаконное изъятие паспорта могут отправиться на исправительные работы на срок до одного года либо получить до трех месяцев ареста, рассказал РИА | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T02:32+0300
2025-07-12T02:32+0300
общество
рф
москва
московская область
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Граждане РФ за незаконное изъятие паспорта могут отправиться на исправительные работы на срок до одного года либо получить до трех месяцев ареста, рассказал РИА Новости юрист руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "От незаконного изъятия либо принятия паспорта в залог нужно отличать хищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа. Такие действия совершаются, как правило, из корыстной или иной личной заинтересованности, и за них уже предусмотрена уголовная ответственность, которая включает в себя в том числе исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев", - рассказал Хаминский. Юрист объяснил, что случаи, когда паспорт гражданина можно изъять, установлены законом. Он подчеркнул, что если должностное лицо изымает документ произвольно и без законных оснований, то оно несет административную ответственность. Кроме того, паспорт нельзя принимать в залог, согласно закону. Если какая-либо организация в обеспечение обязательства гражданина принимает его паспорт, то она нарушает закон, добавил юрист. "Однако административная ответственность за такое деяние ограничена предупреждением либо штрафом в 100 рублей. Естественно, такой размер санкции вряд ли может остановить недобросовестные организации", - отметил Хаминский.
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общество , рф, москва, московская область
Общество , РФ, МОСКВА, Московская область
02:32 12.07.2025
 
Юрист рассказал о наказании за незаконное изъятие паспорта

Юрист Хаминский: за незаконное изъятие паспорта могут отправить на исправительные работы

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Граждане РФ за незаконное изъятие паспорта могут отправиться на исправительные работы на срок до одного года либо получить до трех месяцев ареста, рассказал РИА Новости юрист руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"От незаконного изъятия либо принятия паспорта в залог нужно отличать хищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа. Такие действия совершаются, как правило, из корыстной или иной личной заинтересованности, и за них уже предусмотрена уголовная ответственность, которая включает в себя в том числе исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев", - рассказал Хаминский.
Юрист объяснил, что случаи, когда паспорт гражданина можно изъять, установлены законом. Он подчеркнул, что если должностное лицо изымает документ произвольно и без законных оснований, то оно несет административную ответственность. Кроме того, паспорт нельзя принимать в залог, согласно закону. Если какая-либо организация в обеспечение обязательства гражданина принимает его паспорт, то она нарушает закон, добавил юрист.
"Однако административная ответственность за такое деяние ограничена предупреждением либо штрафом в 100 рублей. Естественно, такой размер санкции вряд ли может остановить недобросовестные организации", - отметил Хаминский.
 
ОбществоРФМОСКВАМосковская область
 
 
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