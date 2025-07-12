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"Мошенница". На Западе вскрыли причины "любви" Каллас к Украине

"Мошенница". На Западе вскрыли причины "любви" Каллас к Украине - 12.07.2025, ПРАЙМ

"Мошенница". На Западе вскрыли причины "любви" Каллас к Украине

Глава евродипломатии Кая Каллас использует украинский кейс в своих целях, написал в социальной сети X ирландский экономист Филип Пилкингтон. Таким образом он... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T21:14+0300

2025-07-12T21:14+0300

2025-07-12T21:15+0300

политика

кая каллас

конфликт на украине

мнение

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас использует украинский кейс в своих целях, написал в социальной сети X ирландский экономист Филип Пилкингтон. Таким образом он прокомментировал публикацию в британском издании Unherd о негативном влиянии Каллас на Евросоюз."В Европе ни для кого не секрет, что Каллас - мошенница, которая использует украинский вопрос, чтобы скрыть, что она является протеже своего папы-аппаратчика, - заявил Пилкингтон. - Очень жаль, что мы, европейцы, вынуждены с этим мириться".В 2022 году глава евродипломатии обратилась к Западу с призывом разорвать все отношения с Российской Федерацией в связи с СВО. Позднее, в 2023 году, она выступила с обвинением в адрес балтийских компаний, которые, по ее словам, заключают сделки, дающие доступ России к подсанкционной продукции.Примечательно, что в том же 2023 году портал национальной телерадиовещательной компании Эстонии ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая супругу Каллас Арво Халлику, продолжает транспортировать грузы в Российскую Федерацию. Впоследствии эстонские СМИ доказали, что Stark Logistics с марта 2022 года заработала за перевозки в Россию порядка €1,5 млн. Отвечая на претензии, Каллас заявила, что ничего не знала о бизнесе супруга, после чего отказалась уходить в отставку.

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кая каллас, конфликт на украине, мнение