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"Мошенница". На Западе вскрыли причины "любви" Каллас к Украине
"Мошенница". На Западе вскрыли причины "любви" Каллас к Украине - 12.07.2025, ПРАЙМ
"Мошенница". На Западе вскрыли причины "любви" Каллас к Украине
Глава евродипломатии Кая Каллас использует украинский кейс в своих целях, написал в социальной сети X ирландский экономист Филип Пилкингтон. Таким образом он... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T21:14+0300
2025-07-12T21:14+0300
2025-07-12T21:15+0300
политика
кая каллас
конфликт на украине
мнение
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас использует украинский кейс в своих целях, написал в социальной сети X ирландский экономист Филип Пилкингтон. Таким образом он прокомментировал публикацию в британском издании Unherd о негативном влиянии Каллас на Евросоюз."В Европе ни для кого не секрет, что Каллас - мошенница, которая использует украинский вопрос, чтобы скрыть, что она является протеже своего папы-аппаратчика, - заявил Пилкингтон. - Очень жаль, что мы, европейцы, вынуждены с этим мириться".В 2022 году глава евродипломатии обратилась к Западу с призывом разорвать все отношения с Российской Федерацией в связи с СВО. Позднее, в 2023 году, она выступила с обвинением в адрес балтийских компаний, которые, по ее словам, заключают сделки, дающие доступ России к подсанкционной продукции.Примечательно, что в том же 2023 году портал национальной телерадиовещательной компании Эстонии ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая супругу Каллас Арво Халлику, продолжает транспортировать грузы в Российскую Федерацию. Впоследствии эстонские СМИ доказали, что Stark Logistics с марта 2022 года заработала за перевозки в Россию порядка €1,5 млн. Отвечая на претензии, Каллас заявила, что ничего не знала о бизнесе супруга, после чего отказалась уходить в отставку.
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кая каллас, конфликт на украине, мнение
Политика, Кая Каллас, Конфликт на Украине, мнение
"Мошенница". На Западе вскрыли причины "любви" Каллас к Украине
Экономист Пилкингтон: Каллас использует украинский вопрос в своих личных целях
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ.
Глава евродипломатии Кая Каллас использует украинский кейс в своих целях, написал в социальной сети X
ирландский экономист Филип Пилкингтон. Таким образом он прокомментировал публикацию в британском издании Unherd о негативном влиянии Каллас на Евросоюз.
"В Европе ни для кого не секрет, что Каллас - мошенница, которая использует украинский вопрос, чтобы скрыть, что она является протеже своего папы-аппаратчика, - заявил Пилкингтон. - Очень жаль, что мы, европейцы, вынуждены с этим мириться".
В 2022 году глава евродипломатии обратилась к Западу с призывом разорвать все отношения с Российской Федерацией в связи с СВО. Позднее, в 2023 году, она выступила с обвинением в адрес балтийских компаний, которые, по ее словам, заключают сделки, дающие доступ России к подсанкционной продукции.
Примечательно, что в том же 2023 году портал национальной телерадиовещательной компании Эстонии ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая супругу Каллас Арво Халлику, продолжает транспортировать грузы в Российскую Федерацию. Впоследствии эстонские СМИ доказали, что Stark Logistics с марта 2022 года заработала за перевозки в Россию порядка €1,5 млн. Отвечая на претензии, Каллас заявила, что ничего не знала о бизнесе супруга, после чего отказалась уходить в отставку.
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