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Китай и АСЕАН завершили консультации по созданию Зоны свободной торговли
Китай и АСЕАН завершили консультации по созданию Зоны свободной торговли - 12.07.2025, ПРАЙМ
Китай и АСЕАН завершили консультации по созданию Зоны свободной торговли
Консультации по вопросу создания Зоны свободной торговли Китай - АСЕАН 3.0 завершены, соответствующие документы будут представлены для подписания на саммите в... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T11:35+0300
2025-07-12T11:35+0300
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ПЕКИН, 12 июл - ПРАЙМ. Консультации по вопросу создания Зоны свободной торговли Китай - АСЕАН 3.0 завершены, соответствующие документы будут представлены для подписания на саммите в октябре, заявил журналистам министр иностранных дел КНР Ван И по итогам министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. "На фоне нынешнего разгула политики односторонних действий и протекционизма Китай и страны АСЕАН продемонстрировали твердое стремление поддерживать друг друга, объединяться и сотрудничать, а также совместно противостоять вызовам", - сказал Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР. Он сообщил, что стороны "подтвердили завершение консультаций по Зоне свободной торговли Китай - АСЕАН 3.0" и согласились представить соответствующий документ "для утверждения и подписания на саммите, который состоится в октябре этого года". "Это ясно дало понять, что мы продолжим содействовать региональной экономической интеграции и формировать региональную сеть свободной торговли высокого уровня", - подчеркнул министр.
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мировая экономика, китай, асеан, зона свободной торговли
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, АСЕАН, зона свободной торговли
Китай и АСЕАН завершили консультации по созданию Зоны свободной торговли
Ван И: Китай и АСЕАН планируют подписать документ о Зоне свободной торговли в октябре
ПЕКИН, 12 июл - ПРАЙМ. Консультации по вопросу создания Зоны свободной торговли Китай - АСЕАН 3.0 завершены, соответствующие документы будут представлены для подписания на саммите в октябре, заявил журналистам министр иностранных дел КНР Ван И по итогам министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.
"На фоне нынешнего разгула политики односторонних действий и протекционизма Китай и страны АСЕАН продемонстрировали твердое стремление поддерживать друг друга, объединяться и сотрудничать, а также совместно противостоять вызовам", - сказал Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Он сообщил, что стороны "подтвердили завершение консультаций по Зоне свободной торговли Китай - АСЕАН 3.0" и согласились представить соответствующий документ "для утверждения и подписания на саммите, который состоится в октябре этого года".
"Это ясно дало понять, что мы продолжим содействовать региональной экономической интеграции и формировать региональную сеть свободной торговли высокого уровня", - подчеркнул министр.
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