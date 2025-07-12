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КНДР будет безоговорочно поддерживать политику России, заявил глава МИД - 12.07.2025, ПРАЙМ
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КНДР будет безоговорочно поддерживать политику России, заявил глава МИД
КНДР будет безоговорочно поддерживать политику России, заявил глава МИД - 12.07.2025, ПРАЙМ
КНДР будет безоговорочно поддерживать политику России, заявил глава МИД
Добавлен бэкграунд. | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T05:39+0300
2025-07-12T05:39+0300
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Добавлен бэкграунд. ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Правительство КНДР будет безоговорочно поддерживать политику России по защите ее территориальной целостности и суверенитета, отношения между странами поднялись на уровень нерушимого сотрудничества, заявила в субботу глава МИД КНДР Цой Сон Хи. В субботу в Вонсане проходит второй раунд стратегического диалога между РФ и КНДР. "Стратегический выбор и воля правительства КНДР отстоять, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов и готовность правительства нашей страны прилежно исполнять все статьи нового межгосударственного диалога", - сказала Цой Сон Хи, открывая встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По ее словам, визит Лаврова отражает "стремление и желание российского правительства и народа готовность еще более углубить стратегический обмен мнениями между нашими странами, чьи отношения поднялись на уровень нерушимого сотрудничества, а также стремление расширять и развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества по всем направлениям". "Участие боевых подразделений вооруженных сил КНДР в операции по освобождению курского региона (Курской области - ред.) ярко свидетельствует о самом высоком уровне нашего сотрудничества и стало важным историческим событием, которое открыло новую полосу корейско-российского сотрудничества", - добавила она. В июне прошлого года РФ и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, согласно которому стороны будут укреплять обмены и сотрудничество в разных областях, в том числе спорте, культуре и туризме. Статья 4 договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. В апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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общество , кндр, рф, украина, сергей лавров, валерий герасимов, владимир путин, мид, оон, вс рф
Общество , КНДР, РФ, УКРАИНА, Сергей Лавров, Валерий Герасимов, Владимир Путин, МИД, ООН, ВС РФ
05:39 12.07.2025
 
КНДР будет безоговорочно поддерживать политику России, заявил глава МИД

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи: страна будет безоговорочно поддерживать политику России

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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Правительство КНДР будет безоговорочно поддерживать политику России по защите ее территориальной целостности и суверенитета, отношения между странами поднялись на уровень нерушимого сотрудничества, заявила в субботу глава МИД КНДР Цой Сон Хи.
В субботу в Вонсане проходит второй раунд стратегического диалога между РФ и КНДР.
"Стратегический выбор и воля правительства КНДР отстоять, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов и готовность правительства нашей страны прилежно исполнять все статьи нового межгосударственного диалога", - сказала Цой Сон Хи, открывая встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
По ее словам, визит Лаврова отражает "стремление и желание российского правительства и народа готовность еще более углубить стратегический обмен мнениями между нашими странами, чьи отношения поднялись на уровень нерушимого сотрудничества, а также стремление расширять и развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества по всем направлениям".
"Участие боевых подразделений вооруженных сил КНДР в операции по освобождению курского региона (Курской области - ред.) ярко свидетельствует о самом высоком уровне нашего сотрудничества и стало важным историческим событием, которое открыло новую полосу корейско-российского сотрудничества", - добавила она.
В июне прошлого года РФ и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, согласно которому стороны будут укреплять обмены и сотрудничество в разных областях, в том числе спорте, культуре и туризме. Статья 4 договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
В апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область.
 
ОбществоКНДРРФУКРАИНАСергей ЛавровВалерий ГерасимовВладимир ПутинМИДООНВС РФ
 
 
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