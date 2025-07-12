https://1prime.ru/20250712/lavrov-859419867.html

Лавров прокомментировал участие военнослужащих КНДР в Курской области

Лавров прокомментировал участие военнослужащих КНДР в Курской области - 12.07.2025, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал участие военнослужащих КНДР в Курской области

Добавлен третий абзац. | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T05:24+0300

2025-07-12T05:24+0300

2025-07-12T05:24+0300

общество

кндр

рф

владимир путин

сергей лавров

валерий герасимов

мид рф

мид

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859419867.jpg?1752287064

Добавлен третий абзац. ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области - прямое подтверждение того, что отношения РФ и КНДР характеризуются как "непобедимое братство", заявил в субботу глава МИД России Сергей Лавров. "В ходе первого раунда наших стратегических переговоров вы охарактеризовали наш новый базовый стратегический договор как прочную основу непобедимого боевого братства. Эта ваша оценка получила зримое подтверждение в прямом практическом смысле ваших слов в Курской области, о чем вы упомянули, где героические военнослужащие, бойцы Корейской Народной Армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов", - сказал российский министр в начале встречи с коллегой из КНДР Цой Сон Хи в Вонсане. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР. Как уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Центральная военная комиссия КНДР 28 апреля официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.

кндр

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , кндр, рф, владимир путин, сергей лавров, валерий герасимов, мид рф, мид, вс рф