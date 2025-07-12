https://1prime.ru/20250712/lavrov-859420652.html

Лавров рассказал о перспективах сотрудничества России и КНДР

Лавров рассказал о перспективах сотрудничества России и КНДР - 12.07.2025, ПРАЙМ

Лавров рассказал о перспективах сотрудничества России и КНДР

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал текущую ситуацию с отношениями России и КНДР. Основные заявления - в материале агентства ПРАЙМ. | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T08:34+0300

2025-07-12T08:34+0300

2025-07-12T08:41+0300

политика

россия

кндр

сергей лавров

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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал текущую ситуацию с отношениями России и КНДР. Основные заявления - в материале агентства ПРАЙМ.Главные заявления Лаврова:"Говорили об обстановке в АТР. Считаем важным добиваться создания здесь надежных механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности для всех государств, механизмов, основанных на внеблоковых подходах"

https://1prime.ru/20250622/kndr-858768525.html

кндр

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2025

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россия, кндр, сергей лавров