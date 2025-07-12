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Лавров рассказал о перспективах сотрудничества России и КНДР - 12.07.2025, ПРАЙМ
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Лавров рассказал о перспективах сотрудничества России и КНДР
Лавров рассказал о перспективах сотрудничества России и КНДР - 12.07.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о перспективах сотрудничества России и КНДР
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал текущую ситуацию с отношениями России и КНДР. Основные заявления - в материале агентства ПРАЙМ. | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T08:34+0300
2025-07-12T08:41+0300
политика
россия
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сергей лавров
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал текущую ситуацию с отношениями России и КНДР. Основные заявления - в материале агентства ПРАЙМ.Главные заявления Лаврова:&quot;Говорили об обстановке в АТР. Считаем важным добиваться создания здесь надежных механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности для всех государств, механизмов, основанных на внеблоковых подходах&quot;
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россия, кндр, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, КНДР, Сергей Лавров
08:34 12.07.2025 (обновлено: 08:41 12.07.2025)
 
Лавров рассказал о перспективах сотрудничества России и КНДР

Лавров: Путин и Ким Чен Ын поддерживают постоянные контакты

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал текущую ситуацию с отношениями России и КНДР. Основные заявления - в материале агентства ПРАЙМ.

Главные заявления Лаврова:

  • президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте;
  • в будущем не исключены контакты России и КНДР на высшем уровне, но необходимо согласовать сроки;
  • сотрудничество России и КНДР способствует стабилизации ситуации на Корейском полуострове;
  • Россия и КНДР считают опасными попытки создания инфраструктуры НАТО в северо-восточной Азии;

"Говорили об обстановке в АТР. Считаем важным добиваться создания здесь надежных механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности для всех государств, механизмов, основанных на внеблоковых подходах"

Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна
Сергей Лавров
  • Россия понимает причины, по которым КНДР осуществляет свою ядерную программу;
  • США, Южной Корее и Японии не стоит злоупотреблять союзническими связями против России и КНДР;
  • в КНДР слышали заявления президента США Дональда Трампа о контактах с КНДР на высшем уровне, но других деталей пока нет;
  • страны планируют возобновить морское сообщение.
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