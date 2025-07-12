Лавров рассказал о перспективах сотрудничества России и КНДР
Лавров: Путин и Ким Чен Ын поддерживают постоянные контакты
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал текущую ситуацию с отношениями России и КНДР. Основные заявления - в материале агентства ПРАЙМ.
Главные заявления Лаврова:
- президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте;
- в будущем не исключены контакты России и КНДР на высшем уровне, но необходимо согласовать сроки;
- сотрудничество России и КНДР способствует стабилизации ситуации на Корейском полуострове;
- Россия и КНДР считают опасными попытки создания инфраструктуры НАТО в северо-восточной Азии;
"Говорили об обстановке в АТР. Считаем важным добиваться создания здесь надежных механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности для всех государств, механизмов, основанных на внеблоковых подходах"
- Россия понимает причины, по которым КНДР осуществляет свою ядерную программу;
- США, Южной Корее и Японии не стоит злоупотреблять союзническими связями против России и КНДР;
- в КНДР слышали заявления президента США Дональда Трампа о контактах с КНДР на высшем уровне, но других деталей пока нет;
- страны планируют возобновить морское сообщение.