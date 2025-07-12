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МИД России рассказал об итогах визита Лаврова в КНДР - 12.07.2025, ПРАЙМ
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МИД России рассказал об итогах визита Лаврова в КНДР
МИД России рассказал об итогах визита Лаврова в КНДР - 12.07.2025, ПРАЙМ
МИД России рассказал об итогах визита Лаврова в КНДР
Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын встретились в ходе визита Лаврова в страну. МИД России подвел итоги визита Лаврова | 12.07.2025, ПРАЙМ
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2025-07-12T14:07+0300
политика
россия
кндр
сергей лавров
ким чен ын
владимир путин
мид
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ВОНСАН, 12 июл - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын встретились в ходе визита Лаврова в страну. МИД России подвел итоги визита Лаврова в КНДР. Основные моменты - в материале агентства ПРАЙМ.Итоги визита Сергея Лаврова в КНДР:&quot;Стороны акцентировали решимость совместно противостоять гегемонистским устремлениям внерегиональных игроков, ведущим к нагнетанию напряженности в СВА (Северо-Восточная Азия - ред.) и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам переговоров подписан план межмидовских обменов между Россией и КНДР на 2026-2027 годы&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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россия, кндр, сергей лавров, ким чен ын, владимир путин, мид
Политика, РОССИЯ, КНДР, Сергей Лавров, Ким Чен Ын, Владимир Путин, МИД
14:07 12.07.2025
 
МИД России рассказал об итогах визита Лаврова в КНДР

МИД РФ: Лавров обсудил с главой МИД КНДР двусторонние отношения

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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ВОНСАН, 12 июл - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын встретились в ходе визита Лаврова в страну. МИД России подвел итоги визита Лаврова в КНДР. Основные моменты - в материале агентства ПРАЙМ.

Итоги визита Сергея Лаврова в КНДР:

  • президент России Владимир Путин через Лаврова передал Ким Чен Ыну послание с надеждой на продолжение контактов в ближайшее время;
  • Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи обсудили ситуацию на корейском полуострове;
  • главы МИД обсудили график предстоящих контактов и двустороннее сотрудничество России и КНДР;

"Стороны акцентировали решимость совместно противостоять гегемонистским устремлениям внерегиональных игроков, ведущим к нагнетанию напряженности в СВА (Северо-Восточная Азия - ред.) и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам переговоров подписан план межмидовских обменов между Россией и КНДР на 2026-2027 годы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

  • Москва и Пхеньян подтвердили приверженность дипломатическим решениям проблем на Корейском полуострове.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Лавров встретился с Ким Чен Ыном во время визита в КНДР
13:01
 
ПолитикаРОССИЯКНДРСергей ЛавровКим Чен ЫнВладимир ПутинМИД
 
 
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