https://1prime.ru/20250712/lavrov-859425120.html

МИД России рассказал об итогах визита Лаврова в КНДР

МИД России рассказал об итогах визита Лаврова в КНДР - 12.07.2025, ПРАЙМ

МИД России рассказал об итогах визита Лаврова в КНДР

Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын встретились в ходе визита Лаврова в страну. МИД России подвел итоги визита Лаврова | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T14:07+0300

2025-07-12T14:07+0300

2025-07-12T14:07+0300

политика

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ВОНСАН, 12 июл - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын встретились в ходе визита Лаврова в страну. МИД России подвел итоги визита Лаврова в КНДР. Основные моменты - в материале агентства ПРАЙМ.Итоги визита Сергея Лаврова в КНДР:"Стороны акцентировали решимость совместно противостоять гегемонистским устремлениям внерегиональных игроков, ведущим к нагнетанию напряженности в СВА (Северо-Восточная Азия - ред.) и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам переговоров подписан план межмидовских обменов между Россией и КНДР на 2026-2027 годы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

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россия, кндр, сергей лавров, ким чен ын, владимир путин, мид