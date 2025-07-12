МИД России рассказал об итогах визита Лаврова в КНДР
МИД РФ: Лавров обсудил с главой МИД КНДР двусторонние отношения
© POOL
ВОНСАН, 12 июл - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын встретились в ходе визита Лаврова в страну. МИД России подвел итоги визита Лаврова в КНДР. Основные моменты - в материале агентства ПРАЙМ.
Итоги визита Сергея Лаврова в КНДР:
- президент России Владимир Путин через Лаврова передал Ким Чен Ыну послание с надеждой на продолжение контактов в ближайшее время;
- Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи обсудили ситуацию на корейском полуострове;
- главы МИД обсудили график предстоящих контактов и двустороннее сотрудничество России и КНДР;
"Стороны акцентировали решимость совместно противостоять гегемонистским устремлениям внерегиональных игроков, ведущим к нагнетанию напряженности в СВА (Северо-Восточная Азия - ред.) и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам переговоров подписан план межмидовских обменов между Россией и КНДР на 2026-2027 годы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
- Москва и Пхеньян подтвердили приверженность дипломатическим решениям проблем на Корейском полуострове.