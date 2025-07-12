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Супруга Макрона снова публично унизила французского лидера
Супруга Макрона снова публично унизила французского лидера - 12.07.2025, ПРАЙМ
Супруга Макрона снова публично унизила французского лидера
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит, снова привлекла внимание общественности, проигнорировав протянутую руку мужа и ускорив шаг во время их... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T11:32+0300
2025-07-12T11:32+0300
2025-07-12T11:32+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит, снова привлекла внимание общественности, проигнорировав протянутую руку мужа и ускорив шаг во время их визита в Великобританию.На видео, опубликованном в социальных сетях, запечатлено, как чета Макрон идет рядом с Виндзорским замком в компании Кейт Миддлтон, принца Уильяма, короля Карла III и королевы Камиллы. При этом Брижит опережает Эммануэля, идя впереди. Макрон попытался взять ее за руку, но не успел, так как первая леди убрала ее.Трехдневный государственный визит французского президента в Британию включал еще один подобный момент: во вторник, по прибытии президентского самолета на военную базу Нортхолт, Брижит не воспользовалась предложенной рукой мужа, а начала спускаться по трапу, опираясь на поручень.Отношения Макрона и его супруги также привлекали внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар по лицу от жены: на кадрах Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
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франция, великобритания, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Эммануэль Макрон
Супруга Макрона снова публично унизила французского лидера
Брижит Макрон отпрянула от руки мужа, тем самым унизив президента Франции
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит, снова привлекла внимание общественности, проигнорировав протянутую руку мужа и ускорив шаг во время их визита в Великобританию.
На видео, опубликованном в социальных сетях, запечатлено, как чета Макрон идет рядом с Виндзорским замком в компании Кейт Миддлтон, принца Уильяма, короля Карла III и королевы Камиллы. При этом Брижит опережает Эммануэля, идя впереди. Макрон попытался взять ее за руку, но не успел, так как первая леди убрала ее.
Трехдневный государственный визит французского президента в Британию включал еще один подобный момент: во вторник, по прибытии президентского самолета на военную базу Нортхолт, Брижит не воспользовалась предложенной рукой мужа, а начала спускаться по трапу, опираясь на поручень.
Отношения Макрона и его супруги также привлекали внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар по лицу от жены: на кадрах Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
Брижит Макрон вновь публично унизила супруга, пишут СМИ