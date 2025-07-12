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Меморандум России и ООН об экспорте сельхозпродукций не будет продлен

Меморандум России и ООН об экспорте сельхозпродукций не будет продлен - 12.07.2025, ПРАЙМ

Меморандум России и ООН об экспорте сельхозпродукций не будет продлен

Подписанный в 2022 году меморандум между Россией и ООН об экспорте российской сельскохозяйственной продукции и удобрений не будет продлен после 22 июля 2025... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T12:41+0300

2025-07-12T12:41+0300

2025-07-12T12:41+0300

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ЖЕНЕВА, 12 июл - ПРАЙМ. Подписанный в 2022 году меморандум между Россией и ООН об экспорте российской сельскохозяйственной продукции и удобрений не будет продлен после 22 июля 2025 года, заявил российским журналистам в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Этот документ был подписан три года назад в рамках более крупной договоренности, включающей в себя и вопросы навигации в Черном море, и его срок заканчивается в конце июля. Меморандум был заключен без того, чтобы предусматривалось его продление. О продлении сейчас мы и не говорили", - сказал он. Вершинин добавил, что в ходе заключительного раунда консультации в Женеве 11 июля стороны говорили о том, что удалось сделать и что не удалось сделать, и о том, как дальше возможно работать по этим актуальным задачам и вопросам. "Мы приобрели полезный опыт общения с представителями ООН по очень важным параметрам продовольственной безопасности. Собственно, этот меморандум и задумывался как основа для совместных усилий с тем, чтобы Россия, как крупнейший поставщик на мировой рынок продовольствия и удобрений, могла свободно, без каких-либо ограничений вносить свой вклад в продовольственную безопасность в мире. Мы провели много раундов консультации, и повестка дня была обширная", - подчеркнул замглавы МИД РФ. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

https://1prime.ru/20250702/selkhoz-859098924.html

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мировая экономика, оон, россия, мид рф, сельское хозяйство, удобрения, экспорт