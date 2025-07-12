https://1prime.ru/20250712/memorandum-859424280.html

Ни одна задача меморандума России и ООН не была решена, заявили в МИД

Ни одна задача меморандума России и ООН не была решена, заявили в МИД - 12.07.2025, ПРАЙМ

Ни одна задача меморандума России и ООН не была решена, заявили в МИД

Ни одна из задач меморандума между Россией и ООН об экспорте российской сельскохозяйственной продукции и удобрений не была решена из-за действий Запада,... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T13:04+0300

2025-07-12T13:04+0300

2025-07-12T13:04+0300

экономика

россия

оон

экспорт

удобрения

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Ни одна из задач меморандума между Россией и ООН об экспорте российской сельскохозяйственной продукции и удобрений не была решена из-за действий Запада, незаконных односторонних санкций против России, заявили в МИД РФ. Там сообщили о прошедших в пятницу консультациях между замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым и генсекретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и экспертами ООН по двустороннему меморандуму о нормализации российского сельхозэкспорта. "В рамках совместных усилий по реализации Меморандума Россия - ООН были проработаны пять системных задач: переподключение профильного "Россельхозбанка" к системе платежей SWIFT; налаживание транспортной логистики и страхования; возобновление закупок запчастей; реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и "разморозка" зарубежных активов российских компаний. Ввиду деструктивной линии западных столиц, прежде всего, Евросоюза, по наращиванию незаконных односторонних санкций против России, ни одна из указанных задач не была до конца решена", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В российском дипведомстве напомнили, что соглашение было заключено 22 июля 2022 года в Стамбуле сроком на три года. "Его дальнейшее продление не предусматривалось. Главная цель состояла в том, чтобы "содействовать обеспечению транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений на мировые рынки, в частности, путем устранения препятствий в сферах финансов, страхования и логистики, а также с учетом острых нужд глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнули в МИД РФ. Внешнеполитическое ведомство РФ заявило, что динамика экспортных поставок российских удобрений и продовольствия сохранилась, что "оказало позитивное воздействие на стабилизацию цен на мировых рынках и преодоление кризисных явлений, что имеет первостепенное значение для стран Глобального Юга". "На повестке дня остается ряд перспективных тем, в том числе создание специального банковского канала расчетов за российский сельхозэкспорт и завершение инициативы о безвозмездной передаче отечественных удобрений нуждающимся странам. Взаимодействие по этим и другим востребованным в интересах глобальной продовольственной безопасности сюжетам может быть продолжено и после формального окончания срока действия Меморандума Россия - ООН 22 июля 2025 года", - заключили в МИД РФ.

https://1prime.ru/20250712/udobreniya-859424006.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оон, экспорт, удобрения