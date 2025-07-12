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Ни одна задача меморандума России и ООН не была решена, заявили в МИД - 12.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250712/memorandum-859424280.html
Ни одна задача меморандума России и ООН не была решена, заявили в МИД
Ни одна задача меморандума России и ООН не была решена, заявили в МИД - 12.07.2025, ПРАЙМ
Ни одна задача меморандума России и ООН не была решена, заявили в МИД
Ни одна из задач меморандума между Россией и ООН об экспорте российской сельскохозяйственной продукции и удобрений не была решена из-за действий Запада,... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T13:04+0300
2025-07-12T13:04+0300
экономика
россия
оон
экспорт
удобрения
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Ни одна из задач меморандума между Россией и ООН об экспорте российской сельскохозяйственной продукции и удобрений не была решена из-за действий Запада, незаконных односторонних санкций против России, заявили в МИД РФ. Там сообщили о прошедших в пятницу консультациях между замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым и генсекретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и экспертами ООН по двустороннему меморандуму о нормализации российского сельхозэкспорта. "В рамках совместных усилий по реализации Меморандума Россия - ООН были проработаны пять системных задач: переподключение профильного "Россельхозбанка" к системе платежей SWIFT; налаживание транспортной логистики и страхования; возобновление закупок запчастей; реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и "разморозка" зарубежных активов российских компаний. Ввиду деструктивной линии западных столиц, прежде всего, Евросоюза, по наращиванию незаконных односторонних санкций против России, ни одна из указанных задач не была до конца решена", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В российском дипведомстве напомнили, что соглашение было заключено 22 июля 2022 года в Стамбуле сроком на три года. "Его дальнейшее продление не предусматривалось. Главная цель состояла в том, чтобы "содействовать обеспечению транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений на мировые рынки, в частности, путем устранения препятствий в сферах финансов, страхования и логистики, а также с учетом острых нужд глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнули в МИД РФ. Внешнеполитическое ведомство РФ заявило, что динамика экспортных поставок российских удобрений и продовольствия сохранилась, что "оказало позитивное воздействие на стабилизацию цен на мировых рынках и преодоление кризисных явлений, что имеет первостепенное значение для стран Глобального Юга". "На повестке дня остается ряд перспективных тем, в том числе создание специального банковского канала расчетов за российский сельхозэкспорт и завершение инициативы о безвозмездной передаче отечественных удобрений нуждающимся странам. Взаимодействие по этим и другим востребованным в интересах глобальной продовольственной безопасности сюжетам может быть продолжено и после формального окончания срока действия Меморандума Россия - ООН 22 июля 2025 года", - заключили в МИД РФ.
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россия, оон, экспорт, удобрения
Экономика, РОССИЯ, ООН, экспорт, удобрения
13:04 12.07.2025
 
Ни одна задача меморандума России и ООН не была решена, заявили в МИД

МИД: ни одна из задач меморандума РФ - ООН не была решена из-за действий Запада

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМешки с минеральным удобрением
Мешки с минеральным удобрением - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Ни одна из задач меморандума между Россией и ООН об экспорте российской сельскохозяйственной продукции и удобрений не была решена из-за действий Запада, незаконных односторонних санкций против России, заявили в МИД РФ.
Там сообщили о прошедших в пятницу консультациях между замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым и генсекретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и экспертами ООН по двустороннему меморандуму о нормализации российского сельхозэкспорта.
"В рамках совместных усилий по реализации Меморандума Россия - ООН были проработаны пять системных задач: переподключение профильного "Россельхозбанка" к системе платежей SWIFT; налаживание транспортной логистики и страхования; возобновление закупок запчастей; реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и "разморозка" зарубежных активов российских компаний. Ввиду деструктивной линии западных столиц, прежде всего, Евросоюза, по наращиванию незаконных односторонних санкций против России, ни одна из указанных задач не была до конца решена", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
В российском дипведомстве напомнили, что соглашение было заключено 22 июля 2022 года в Стамбуле сроком на три года.
"Его дальнейшее продление не предусматривалось. Главная цель состояла в том, чтобы "содействовать обеспечению транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений на мировые рынки, в частности, путем устранения препятствий в сферах финансов, страхования и логистики, а также с учетом острых нужд глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнули в МИД РФ.
Внешнеполитическое ведомство РФ заявило, что динамика экспортных поставок российских удобрений и продовольствия сохранилась, что "оказало позитивное воздействие на стабилизацию цен на мировых рынках и преодоление кризисных явлений, что имеет первостепенное значение для стран Глобального Юга".
"На повестке дня остается ряд перспективных тем, в том числе создание специального банковского канала расчетов за российский сельхозэкспорт и завершение инициативы о безвозмездной передаче отечественных удобрений нуждающимся странам. Взаимодействие по этим и другим востребованным в интересах глобальной продовольственной безопасности сюжетам может быть продолжено и после формального окончания срока действия Меморандума Россия - ООН 22 июля 2025 года", - заключили в МИД РФ.
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
Россию не удовлетворили результаты меморандума с ООН по экспорту удобрений
12:44
 
ЭкономикаРОССИЯООНэкспортудобрения
 
 
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