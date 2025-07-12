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Саудовская Аравия ищет партнеров среди российских металлургических компаний

Саудовская Аравия ищет партнеров среди российских металлургических компаний - 12.07.2025, ПРАЙМ

Саудовская Аравия ищет партнеров среди российских металлургических компаний

Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Россией в области металлургии и ищет партнеров среди крупнейших российских производителей титана и алюминия, | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T09:06+0300

2025-07-12T09:06+0300

2025-07-12T09:06+0300

экономика

саудовская аравия

россия

металлургия

титан

алюминий

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Россией в области металлургии и ищет партнеров среди крупнейших российских производителей титана и алюминия, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф. Ранее пресс служба минпрома Саудовской Аравии сообщила, что аль-Хураиф в рамках своего официального визита в РФ провел встречу с председателем Алюминиевой ассоциации России, а также с руководством крупнейшего в мире производителя титана "ВСМПО-Ависма". "Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с частными компаниями и российским государственным сектором во всём, что связано с металлургией. Россия имеет опыт в этой области и знает, как извлечь выгоду из многих полезных ископаемых, превратить их в высококачественные промышленные продукты. Например, титан, стратегически значимое сырье, используется в важнейших отраслях промышленности, включая авиастроение. В настоящее время мы работаем над привлечением компаний, которые могли бы стать партнерами саудовских производителей титановой губки в организации процессов переработки и выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью", - сказал аль-Хураиф. В этой связи собеседник агентства подчеркнул необходимость перенять богатый российский опыт в области горнодобывающей отрасли и металлургии, отметив, что Эр-Рияд стремится стимулировать прямое взаимодействие между саудовскими и российскими компаниями для более быстрого внедрения этого опыта в производственные процессы. "И в области алюминия у нас тоже идет работа. Накануне у меня была встреча с Алюминиевой ассоциацией в России, в которую входят около 130 компаний. Мы работаем с ними над выявлением компаний, обладающих передовыми технологиями, которые могли бы быть востребованы в королевстве", - добавил аль-Хураиф. Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии возглавлял делегацию королевства на выставке "Иннопром-2025", на которой его страна выступала в качестве партнера. "Иннопром" считается важной международной площадкой для поиска новых партнеров и инвесторов, а также одним из ключевых инструментов экспорта российской промышленной продукции. В 2025 году ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Председатель правительства России Михаил Мишустин во время своего выступления на пленарной сессии мероприятия поддержал идею о проведении выездной выставки на территории королевства.

https://1prime.ru/20250712/saudovskaya-araviya-859420374.html

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саудовская аравия, россия, металлургия, титан, алюминий