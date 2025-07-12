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Названо число инвесторов торгующих в выходные дни на Мосбирже - 12.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250712/mosbirzha-859426842.html
Названо число инвесторов торгующих в выходные дни на Мосбирже
Названо число инвесторов торгующих в выходные дни на Мосбирже - 12.07.2025, ПРАЙМ
Названо число инвесторов торгующих в выходные дни на Мосбирже
Около 57 тысяч инвесторов торгуют в выходные дни на Московской бирже, рассказал управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T16:46+0300
2025-07-12T16:46+0300
экономика
мосбиржа
бизнес
инвесторы
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Около 57 тысяч инвесторов торгуют в выходные дни на Московской бирже, рассказал управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень. "Мы запустили торги выходного дня на фондовом рынке в марте. И, что интересно, 57 тысяч человек примерно каждый день в субботу и воскресенье торгуют. Мы заметили, что это не те 57 тысяч человек, которые торговали с понедельника по пятницу и они просто переключились на субботу и воскресенье. Нет, это частично новый спрос, новый инвестор, который пришел и занимается этим в выходной день", - сказал он, выступая на Инвеst Weekend РБК. По его словам, в планах торговой площадки выровнять набор инструментов, доступных в утреннюю, вечернюю и основную торговые сессии. "Говоря про наши дальнейшие планы, мы хотим, чтобы утренняя, вечерняя и основная сессия выровнялись с точки зрения того, какие инструменты там торгуются. Потому что с 7.00 до 9.00 зашел и у тебя один набор инструментов, с 10.00 до 19.00 - другой, и с 19.00 до 23.50, соответственно, третий", - сказал он. С 1 марта на рынке акций Московской биржи проводится торговая сессия выходного дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня. С 9 августа на срочном рынке Московской биржи станут доступны торги в выходные дни. Торги будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня.
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мосбиржа, бизнес, инвесторы
Экономика, Мосбиржа, Бизнес, инвесторы
16:46 12.07.2025
 
Названо число инвесторов торгующих в выходные дни на Мосбирже

Крекотень: около 57 тысяч инвесторов торгуют в выходные дни на Мосбирже

© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Около 57 тысяч инвесторов торгуют в выходные дни на Московской бирже, рассказал управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень.
"Мы запустили торги выходного дня на фондовом рынке в марте. И, что интересно, 57 тысяч человек примерно каждый день в субботу и воскресенье торгуют. Мы заметили, что это не те 57 тысяч человек, которые торговали с понедельника по пятницу и они просто переключились на субботу и воскресенье. Нет, это частично новый спрос, новый инвестор, который пришел и занимается этим в выходной день", - сказал он, выступая на Инвеst Weekend РБК.
По его словам, в планах торговой площадки выровнять набор инструментов, доступных в утреннюю, вечернюю и основную торговые сессии.
"Говоря про наши дальнейшие планы, мы хотим, чтобы утренняя, вечерняя и основная сессия выровнялись с точки зрения того, какие инструменты там торгуются. Потому что с 7.00 до 9.00 зашел и у тебя один набор инструментов, с 10.00 до 19.00 - другой, и с 19.00 до 23.50, соответственно, третий", - сказал он.
С 1 марта на рынке акций Московской биржи проводится торговая сессия выходного дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.
С 9 августа на срочном рынке Московской биржи станут доступны торги в выходные дни. Торги будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня.
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
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