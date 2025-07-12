https://1prime.ru/20250712/mosbirzha-859426842.html

Названо число инвесторов торгующих в выходные дни на Мосбирже

Названо число инвесторов торгующих в выходные дни на Мосбирже - 12.07.2025, ПРАЙМ

Названо число инвесторов торгующих в выходные дни на Мосбирже

Около 57 тысяч инвесторов торгуют в выходные дни на Московской бирже, рассказал управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T16:46+0300

2025-07-12T16:46+0300

2025-07-12T16:46+0300

экономика

мосбиржа

бизнес

инвесторы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg

МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Около 57 тысяч инвесторов торгуют в выходные дни на Московской бирже, рассказал управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Владимир Крекотень. "Мы запустили торги выходного дня на фондовом рынке в марте. И, что интересно, 57 тысяч человек примерно каждый день в субботу и воскресенье торгуют. Мы заметили, что это не те 57 тысяч человек, которые торговали с понедельника по пятницу и они просто переключились на субботу и воскресенье. Нет, это частично новый спрос, новый инвестор, который пришел и занимается этим в выходной день", - сказал он, выступая на Инвеst Weekend РБК. По его словам, в планах торговой площадки выровнять набор инструментов, доступных в утреннюю, вечернюю и основную торговые сессии. "Говоря про наши дальнейшие планы, мы хотим, чтобы утренняя, вечерняя и основная сессия выровнялись с точки зрения того, какие инструменты там торгуются. Потому что с 7.00 до 9.00 зашел и у тебя один набор инструментов, с 10.00 до 19.00 - другой, и с 19.00 до 23.50, соответственно, третий", - сказал он. С 1 марта на рынке акций Московской биржи проводится торговая сессия выходного дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня. С 9 августа на срочном рынке Московской биржи станут доступны торги в выходные дни. Торги будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня.

https://1prime.ru/20250712/bitkoin-859423575.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, бизнес, инвесторы