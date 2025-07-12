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Мосгорсуд признал законным арест экс-главы криптобиржи Binance - 12.07.2025, ПРАЙМ
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Мосгорсуд признал законным арест экс-главы криптобиржи Binance
Мосгорсуд признал законным арест экс-главы криптобиржи Binance - 12.07.2025, ПРАЙМ
Мосгорсуд признал законным арест экс-главы криптобиржи Binance
Мосгорсуд признал законным арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса, обвиняемого в мошенничестве, сказано в... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T07:40+0300
2025-07-12T07:40+0300
общество
рф
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса, обвиняемого в мошенничестве, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Апелляционная инстанция оставила без изменения решение об избрании в отношении Смеркиса меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в материалах. Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы его адвокатов, которые просили изменить меру пресечения на залог, домашний арест или запрет определенных действий. По мнению защиты, представленные следователем "материалы и документы не содержат сведений о факте совершенного преступления и о преступной роли Смеркиса". Адвокаты указывали, что тот ране не судим, является многодетным отцом, на его иждивении находится пятеро малолетних детей. Смеркису предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до десяти лет. Криптобиржа Blum ранее сообщила, что сооснователь проекта Смеркис уходит с должности директора по маркетингу и более не связан с развитием проекта.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
общество , рф
Общество , РФ
07:40 12.07.2025
 
Мосгорсуд признал законным арест экс-главы криптобиржи Binance

Мосгорсуд признал законным арест экс-главы криптобиржи Binance Смеркиса

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса, обвиняемого в мошенничестве, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Апелляционная инстанция оставила без изменения решение об избрании в отношении Смеркиса меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в материалах.
Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы его адвокатов, которые просили изменить меру пресечения на залог, домашний арест или запрет определенных действий. По мнению защиты, представленные следователем "материалы и документы не содержат сведений о факте совершенного преступления и о преступной роли Смеркиса".
Адвокаты указывали, что тот ране не судим, является многодетным отцом, на его иждивении находится пятеро малолетних детей.
Смеркису предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.
Криптобиржа Blum ранее сообщила, что сооснователь проекта Смеркис уходит с должности директора по маркетингу и более не связан с развитием проекта.
 
ОбществоРФ
 
 
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