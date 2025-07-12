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Мосгорсуд признал законным арест экс-главы криптобиржи Binance

Мосгорсуд признал законным арест экс-главы криптобиржи Binance - 12.07.2025, ПРАЙМ

Мосгорсуд признал законным арест экс-главы криптобиржи Binance

Мосгорсуд признал законным арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса, обвиняемого в мошенничестве, сказано в... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T07:40+0300

2025-07-12T07:40+0300

2025-07-12T07:40+0300

общество

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса, обвиняемого в мошенничестве, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Апелляционная инстанция оставила без изменения решение об избрании в отношении Смеркиса меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в материалах. Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы его адвокатов, которые просили изменить меру пресечения на залог, домашний арест или запрет определенных действий. По мнению защиты, представленные следователем "материалы и документы не содержат сведений о факте совершенного преступления и о преступной роли Смеркиса". Адвокаты указывали, что тот ране не судим, является многодетным отцом, на его иждивении находится пятеро малолетних детей. Смеркису предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до десяти лет. Криптобиржа Blum ранее сообщила, что сооснователь проекта Смеркис уходит с должности директора по маркетингу и более не связан с развитием проекта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф