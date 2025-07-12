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В Москве 12 июля перекроют ряд улиц - 12.07.2025, ПРАЙМ
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В Москве 12 июля перекроют ряд улиц
В Москве 12 июля перекроют ряд улиц - 12.07.2025, ПРАЙМ
В Москве 12 июля перекроют ряд улиц
Ряд улиц в Центральном административном округе и Юго-Восточном административном округе временно перекроют 12 июля из-за парада исторического транспорта, также... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T00:44+0300
2025-07-12T00:44+0300
общество
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Ряд улиц в Центральном административном округе и Юго-Восточном административном округе временно перекроют 12 июля из-за парада исторического транспорта, также закроют для проезда участок в Западном административном округе в связи с проведением фестиваля "Ретрорейс". Как ранее сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта, в связи с проведением парада исторического транспорта временно ограничат движение на ряде улиц в районах Таганский и Лефортово. Движение перекроют: 12 июля с 07.00 до 19.00 на участке улицы Сергия Радонежского, 12 июля с 11.30 до 12.00 на участках Волочаевской и Красноказарменной улиц, Красноказарменной площади, Авиамоторного проезда, шоссе Энтузиастов и бульвара Энтузиастов. Кроме того, с 00.01 12 июля до 10.00 14 июля участок Университетской площади будет закрыт для проезда из-за проведения фестиваля "Ретрорейс". Также с 00.01 11 июля до окончания мероприятия на участках Университетской площади запрещена парковка.
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общество
Общество
00:44 12.07.2025
 
В Москве 12 июля перекроют ряд улиц

В ЦАО и ЮВАО Москвы 12 июля перекроют ряд улиц из-за парада исторического транспорта

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Ряд улиц в Центральном административном округе и Юго-Восточном административном округе временно перекроют 12 июля из-за парада исторического транспорта, также закроют для проезда участок в Западном административном округе в связи с проведением фестиваля "Ретрорейс".
Как ранее сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта, в связи с проведением парада исторического транспорта временно ограничат движение на ряде улиц в районах Таганский и Лефортово. Движение перекроют: 12 июля с 07.00 до 19.00 на участке улицы Сергия Радонежского, 12 июля с 11.30 до 12.00 на участках Волочаевской и Красноказарменной улиц, Красноказарменной площади, Авиамоторного проезда, шоссе Энтузиастов и бульвара Энтузиастов.
Кроме того, с 00.01 12 июля до 10.00 14 июля участок Университетской площади будет закрыт для проезда из-за проведения фестиваля "Ретрорейс". Также с 00.01 11 июля до окончания мероприятия на участках Университетской площади запрещена парковка.
 
Общество
 
 
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