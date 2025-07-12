Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Движение на Бережковской набережной в Москве восстановили - 12.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250712/moskva-859417859.html
Движение на Бережковской набережной в Москве восстановили
Движение на Бережковской набережной в Москве восстановили - 12.07.2025, ПРАЙМ
Движение на Бережковской набережной в Москве восстановили
Движение на Бережковской набережной в Москве, где легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, восстановлено, сообщает столичный дептранс в своем... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T01:20+0300
2025-07-12T01:20+0300
общество
москва
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859417859.jpg?1752272419
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Движение на Бережковской набережной в Москве, где легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, восстановлено, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале. "Движение на Бережковской набережной восстановлено", - говорится в сообщении. Столичный департамент транспорта сообщал, что на Бережковской набережной, 1, легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Движение было затруднено. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. В столичном ГУМВД рассказали РИА Новости, что полиция нашла машину, водитель которой сбил людей на Бережковской набережной в Москве, находившиеся в авто задержаны. Как сообщали в столичном ГСУ СК рф, была организована доследственная проверка. Также в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что предварительно, водитель - студент 2001 года рождения.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , москва, ск рф
Общество , МОСКВА, СК РФ
01:20 12.07.2025
 
Движение на Бережковской набережной в Москве восстановили

Дептранс: движение на Бережковской набережной в Москве, где сбили пешеходов, восстановлено

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Движение на Бережковской набережной в Москве, где легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, восстановлено, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.
"Движение на Бережковской набережной восстановлено", - говорится в сообщении.
Столичный департамент транспорта сообщал, что на Бережковской набережной, 1, легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Движение было затруднено. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. В столичном ГУМВД рассказали РИА Новости, что полиция нашла машину, водитель которой сбил людей на Бережковской набережной в Москве, находившиеся в авто задержаны. Как сообщали в столичном ГСУ СК рф, была организована доследственная проверка. Также в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что предварительно, водитель - студент 2001 года рождения.
 
ОбществоМОСКВАСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала