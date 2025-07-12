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Нидерланды призвали ЕС сохранять единство на фоне слов Трампа о пошлинах

Нидерланды призвали ЕС сохранять единство на фоне слов Трампа о пошлинах - 12.07.2025, ПРАЙМ

Нидерланды призвали ЕС сохранять единство на фоне слов Трампа о пошлинах

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф призвал Евросоюз сохранять единство для достижения торговой сделки с США на фоне заявления американского президента... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T17:19+0300

2025-07-12T17:19+0300

2025-07-12T17:19+0300

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф призвал Евросоюз сохранять единство для достижения торговой сделки с США на фоне заявления американского президента Дональда Трампа о введении пошлин в 30% на товары из ЕС. "Объявление США пошлин в 30% на товары, ввозимые из Европейского союза, вызывает беспокойство и не приведет к прогрессу. Еврокомиссия может рассчитывать на нашу поддержку. Как ЕС мы должны сохранять единство и решимость в достижении взаимовыгодного решения с Соединёнными Штатами", - говорится в публикации премьера в соцсети X. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне введения США пошлин в 30% на товары ЕС заявила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку до 1 августа. Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза.

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нидерланды, ес, сша, дональд трамп, торговля, пошлины