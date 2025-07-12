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В Польше подняли в небо авиацию из-за якобы активности России на Украине

В Польше подняли в небо авиацию из-за якобы активности России на Украине - 12.07.2025, ПРАЙМ

В Польше подняли в небо авиацию из-за якобы активности России на Украине

Авиация Польши поднята в небо над страной из-за якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов польских вооруженных сил. | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T03:54+0300

2025-07-12T03:54+0300

2025-07-12T03:54+0300

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Авиация Польши поднята в небо над страной из-за якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов польских вооруженных сил. Как утверждается в сообщении командования в соцсети Х, в связи с якобы активной операцией РФ на территории Украины в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация Польши. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий приказал привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". Кроме того, в воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности. Польские военные утверждают, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". "Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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общество , рф, польша, украина, владимир путин, такер карлсон, нато, минобороны рф