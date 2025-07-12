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США могут обложить Индию пошлинами ниже 20%, пишут СМИ
США могут обложить Индию пошлинами ниже 20%, пишут СМИ - 12.07.2025, ПРАЙМ
США могут обложить Индию пошлинами ниже 20%, пишут СМИ
Вашингтон и Нью-Дели ведут переговоры о заключении временной торговой сделки, в результате которой США могут обложить Индию пошлинами ниже 20% вместо... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T09:40+0300
2025-07-12T09:40+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Вашингтон и Нью-Дели ведут переговоры о заключении временной торговой сделки, в результате которой США могут обложить Индию пошлинами ниже 20% вместо планировавшихся 26%, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "США работают над заключением предварительной торговой сделки с Индией, которая может сократить предложенные ими пошлины до уровня ниже 20%, ставя южноазиатскую страну в более благоприятное положение, чем ее соседей в регионе", - сообщает агентство, ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией. Отмечается, что изначально Вашингтон планировал ввести в отношении Индии пошлины в 26%. Если сделку удастся заключить, то Индия войдет в небольшой список стран, которым удалось договориться с США, указывает агентство. Первого июля президент США Дональд Трамп сообщил, что следующим торговым соглашением, которое может заключить Вашингтон со своими зарубежными партнерами, станет сделка с Индией. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. В апреле Евросоюз на фоне решения властей США также приостановил на три месяца ответные меры в отношении американского импорта.
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индия, сша, мировая экономика, пошлины
Экономика, ИНДИЯ, США, Мировая экономика, пошлины
США могут обложить Индию пошлинами ниже 20%, пишут СМИ
Bloomberg: в результате торговой сделки США могут обложить Индию пошлинами ниже 20%
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ.
Вашингтон и Нью-Дели ведут переговоры о заключении временной торговой сделки, в результате которой США могут обложить Индию пошлинами ниже 20% вместо планировавшихся 26%, передает агентство Bloomberg
со ссылкой на источники.
"США работают над заключением предварительной торговой сделки с Индией, которая может сократить предложенные ими пошлины до уровня ниже 20%, ставя южноазиатскую страну в более благоприятное положение, чем ее соседей в регионе", - сообщает агентство, ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией.
Отмечается, что изначально Вашингтон планировал ввести в отношении Индии пошлины в 26%. Если сделку удастся заключить, то Индия войдет в небольшой список стран, которым удалось договориться с США, указывает агентство.
Первого июля президент США Дональд Трамп сообщил, что следующим торговым соглашением, которое может заключить Вашингтон со своими зарубежными партнерами, станет сделка с Индией.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. В апреле Евросоюз на фоне решения властей США также приостановил на три месяца ответные меры в отношении американского импорта.
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