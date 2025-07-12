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Трамп заявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза

Трамп заявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза - 12.07.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T15:53+0300

2025-07-12T15:53+0300

2025-07-12T15:53+0300

экономика

сша

дональд трамп

ес

пошлины

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. "Начиная с 1 августа 2025 года, мы будем взимать с ЕС пошлину в размере 30% с его товаров, отправляемых в США, отдельно от всех секторальных пошлин", - говорится в письме Трампа, адресованному главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Текст письма Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.

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сша, дональд трамп, ес, пошлины