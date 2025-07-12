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Трамп заявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Мексики
Трамп заявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Мексики - 12.07.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Мексики
Президент США Дональд Трамп заявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на ввоз в страну товаров из Мексики, соответствующее письмо, адресованное... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T15:55+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на ввоз в страну товаров из Мексики, соответствующее письмо, адресованное президенту Клаудии Шейнбаум, опубликовано в соцсети Truth Social. "Начиная с 1 августа мы будем взимать пошлины в 30% с товаров из Мексики, которые отправляются в США, отдельно от всех секторальных пошлин", - говорится в опубликованном письме Трампа. Также Трамп заявил в своем письме, что, несмотря на сотрудничество со Штатами по охране общей границы, Мексика "делает недостаточно". В письме указывается, что если власти Мексики захотят повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавит это число к 30-процентным пошлинам на товары. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
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сша, дональд трамп, мексика, пошлины
Экономика, США, Дональд Трамп, МЕКСИКА, пошлины
Трамп заявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Мексики
Трамп заявил о введении США пошлин в 30% на товары из Мексики с 1 августа
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на ввоз в страну товаров из Мексики, соответствующее письмо, адресованное президенту Клаудии Шейнбаум, опубликовано в соцсети Truth Social.
"Начиная с 1 августа мы будем взимать пошлины в 30% с товаров из Мексики, которые отправляются в США, отдельно от всех секторальных пошлин", - говорится в опубликованном письме Трампа.
Также Трамп заявил в своем письме, что, несмотря на сотрудничество со Штатами по охране общей границы, Мексика "делает недостаточно". В письме указывается, что если власти Мексики захотят повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавит это число к 30-процентным пошлинам на товары.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
Трамп заявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза