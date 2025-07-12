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Германский промышленный союз испугался пошлин Трампа - 12.07.2025, ПРАЙМ
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Германский промышленный союз испугался пошлин Трампа
Германский промышленный союз испугался пошлин Трампа - 12.07.2025, ПРАЙМ
Германский промышленный союз испугался пошлин Трампа
Правительство Германии, США и Европейская комиссия должны как можно скорее найти решение вопроса о пошлинах и избегать эскалации торгового конфликта, заявил... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T18:01+0300
2025-07-12T18:01+0300
экономика
германия
евросоюз
пошлины
сша
торговые войны
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Правительство Германии, США и Европейская комиссия должны как можно скорее найти решение вопроса о пошлинах и избегать эскалации торгового конфликта, заявил член правления Германского промышленного союза (BDI) Вольфганг Нидермарк. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза. "Торговый конфликт между двумя экономическими регионами, которые так тесно связаны, наносит ущерб восстановлению экономики, инновационному потенциалу и в конечном итоге доверию к международному сотрудничеству", - заявил Нидермарк, чьи словам приводит деловое издание WirtschaftsWoche. Он призвал правительство ФРГ, Европейскую комиссию и правительство США "очень быстро найти решения в рамках предметного диалога и избегать эскалации". Оставшееся до вступления в силу пошлин время должно быть использовано для переговоров, добавил Нидермарк, "Не следует вынуждать ЕС к введению ответных мер", - предостерег он. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне введения США пошлин в 30% на товары ЕС заявила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку до 1 августа.
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германия, евросоюз, пошлины, сша, торговые войны
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Евросоюз, пошлины, США, торговые войны
18:01 12.07.2025
 
Германский промышленный союз испугался пошлин Трампа

Промышленный союз ФРГ призвал ЕС и США не допускать эскалации торгового конфликта

© flickr.com / tjuel%Флаг Германии
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
© flickr.com / tjuel
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Правительство Германии, США и Европейская комиссия должны как можно скорее найти решение вопроса о пошлинах и избегать эскалации торгового конфликта, заявил член правления Германского промышленного союза (BDI) Вольфганг Нидермарк.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза.
"Торговый конфликт между двумя экономическими регионами, которые так тесно связаны, наносит ущерб восстановлению экономики, инновационному потенциалу и в конечном итоге доверию к международному сотрудничеству", - заявил Нидермарк, чьи словам приводит деловое издание WirtschaftsWoche.
Он призвал правительство ФРГ, Европейскую комиссию и правительство США "очень быстро найти решения в рамках предметного диалога и избегать эскалации". Оставшееся до вступления в силу пошлин время должно быть использовано для переговоров, добавил Нидермарк,
"Не следует вынуждать ЕС к введению ответных мер", - предостерег он.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне введения США пошлин в 30% на товары ЕС заявила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку до 1 августа.
Флаг США
Трамп заявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Мексики
15:55
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯЕвросоюзпошлиныСШАторговые войны
 
 
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