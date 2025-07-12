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Правительство выделило средства на инфраструктуру "Композитной долины"
Правительство выделило средства на инфраструктуру "Композитной долины" - 12.07.2025, ПРАЙМ
Правительство выделило средства на инфраструктуру "Композитной долины"
Правительство выделило 1 миллиард рублей на создание инфраструктуры инновационного центра "Композитная долина" в Тульской области, сообщила пресс-служба... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T10:16+0300
2025-07-12T10:16+0300
2025-07-12T10:16+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Правительство выделило 1 миллиард рублей на создание инфраструктуры инновационного центра "Композитная долина" в Тульской области, сообщила пресс-служба кабмина. Центр создается на базе Тульского государственного университета. "На реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Композитная долина" в Тульской области из резервного фонда кабмина будет направлен 1 миллиард рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что с помощью выделенных средств будут выполнены необходимые работы и закуплено не менее 50 единиц оборудования для научно-лабораторных корпусов. "Композитная долина" станет площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса, что поможет создать новые научно-технологические программы и привлечь инвестиции для реализации инновационных проектов. Как отметили в правительстве, среди основных направлений деятельности центра - многофункциональные материалы, химические компоненты и технологии их производства; моделирование, конструирование и производство изделий из композиционных материалов и так далее. "В результате в регионе появится самая современная база для разработки, внедрения и малотоннажного выпуска многофункциональных веществ и компонентов, а также для моделирования передового ассортимента изделий из композиционных материалов, которые позволят найти решение целого ряда сложных конструкторских задач", - отметил на заседании правительства 10 июля Мишустин, чьи слова приводит пресс-служба кабмина. Закон об ИНТЦ был принят в России в 2017 году. Они создаются для организации трансфера научных компетенций вузов в коммерческий оборот, вовлечения студентов и научных сотрудников в разработку технологий, востребованных на рынке, а также для помощи технологическим компаниям и стартапам. На их территории действует особый правовой режим для проведения научных исследований и внедрения инновационных решений, вплоть до производства конкретной продукции. В кабмине подчеркнули, что в ближайшие годы в стране должна быть создана целая сеть таких центров. Они станут частью единой инновационной экосистемы, которая позволит приблизить разработки ученых к реальным запросам экономики и стимулировать развитие технологий.
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россия, правительство рф, михаил мишустин, тульская область
РОССИЯ, Правительство РФ, Михаил Мишустин, Тульская область
Правительство выделило средства на инфраструктуру "Композитной долины"
Правительство выделило 1 млрд рублей на инфраструктуру центра "Композитная долина"
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Правительство выделило 1 миллиард рублей на создание инфраструктуры инновационного центра "Композитная долина" в Тульской области, сообщила пресс-служба кабмина.
Центр создается на базе Тульского государственного университета.
"На реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Композитная долина" в Тульской области из резервного фонда кабмина будет направлен 1 миллиард рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью выделенных средств будут выполнены необходимые работы и закуплено не менее 50 единиц оборудования для научно-лабораторных корпусов. "Композитная долина" станет площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса, что поможет создать новые научно-технологические программы и привлечь инвестиции для реализации инновационных проектов.
Как отметили в правительстве, среди основных направлений деятельности центра - многофункциональные материалы, химические компоненты и технологии их производства; моделирование, конструирование и производство изделий из композиционных материалов и так далее.
"В результате в регионе появится самая современная база для разработки, внедрения и малотоннажного выпуска многофункциональных веществ и компонентов, а также для моделирования передового ассортимента изделий из композиционных материалов, которые позволят найти решение целого ряда сложных конструкторских задач", - отметил на заседании правительства 10 июля Мишустин, чьи слова приводит пресс-служба кабмина.
Закон об ИНТЦ был принят в России в 2017 году. Они создаются для организации трансфера научных компетенций вузов в коммерческий оборот, вовлечения студентов и научных сотрудников в разработку технологий, востребованных на рынке, а также для помощи технологическим компаниям и стартапам. На их территории действует особый правовой режим для проведения научных исследований и внедрения инновационных решений, вплоть до производства конкретной продукции.
В кабмине подчеркнули, что в ближайшие годы в стране должна быть создана целая сеть таких центров. Они станут частью единой инновационной экосистемы, которая позволит приблизить разработки ученых к реальным запросам экономики и стимулировать развитие технологий.
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