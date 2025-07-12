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Грузия нарастила импорт российской пшеницы до максимума с октября

Грузия нарастила импорт российской пшеницы до максимума с октября - 12.07.2025, ПРАЙМ

Грузия нарастила импорт российской пшеницы до максимума с октября

Поставки пшеницы из России в Грузию по итогам мая этого года достигли максимальных значений с октября, увеличившись за год почти вдвое, а за месяц - на 15%,... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T12:03+0300

2025-07-12T12:03+0300

2025-07-12T12:03+0300

экономика

россия

грузия

импорт

поставки пшеницы

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Поставки пшеницы из России в Грузию по итогам мая этого года достигли максимальных значений с октября, увеличившись за год почти вдвое, а за месяц - на 15%, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Общий объем майского импорта Грузией российской пшеницы составил 9,2 миллиона долларов. Суммарно за первые пять месяцев этого года Москва продала Тбилиси пшеницы на 27,9 миллиона долларов, что на 14% больше, чем за такой же период годом ранее. Поставки российской пшеницы практически всегда были главными и постоянными для Грузии, однако она еще периодически закупает эту культуру в существенных объемах у Казахстана. По итогам мая 2025 года он занял в грузинском импорте второе место, продав пшеницы на почти 5 миллионов долларов, максимальных с сентября 2018 года. Это в 2,6 раза больше, чем в апреле. Грузия закупает казахскую пшеницу нерегулярно: после 2014 года поставки идут с многомесячными перерывами - длиной почти год или больше. Последний такой перерыв длился с июня 2022 года по ноябрь 2024. Кроме пшеницы из РФ в Грузию в мае этого года приезжала гречиха - на 329 тысяч долларов, овес - на 97 тысяч и ячмень - на 16 тысяч. Также, судя по данным статистики, Грузия приостановила импорт российской кукурузы: в мае импорта не было, а до этого он неравномерно снижался с локального пика в 1,2 миллиона долларов в декабре до лишь 35 тысяч долларов в апреле. При этом в прошлом мае поставки составили 1,4 миллиона долларов.

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россия, грузия, импорт, поставки пшеницы