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Пушков прокомментировал законопроект о пошлинах на российскую нефть - 12.07.2025, ПРАЙМ
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Пушков прокомментировал законопроект о пошлинах на российскую нефть
Пушков прокомментировал законопроект о пошлинах на российскую нефть - 12.07.2025, ПРАЙМ
Пушков прокомментировал законопроект о пошлинах на российскую нефть
Российский сенатор Алексей Пушков, говоря об обсуждаемом в США законопроекте о пошлинах в размере 500% в отношении тех, кто закупает российскую нефть, заявил,... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T03:02+0300
2025-07-12T03:02+0300
общество
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алексей пушков
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков, говоря об обсуждаемом в США законопроекте о пошлинах в размере 500% в отношении тех, кто закупает российскую нефть, заявил, что в случае его принятия проект нанесет значительный ущерб торгово-экономическим интересам самих США, так как цены на нефть на мировых рынках могут вырасти до 100 долларов за баррель, что скажет на Штатах. Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент США Дональд Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. "Этот законопроект способен также нанести значительный ущерб торгово-экономическим интересам США в том случае, если не останется на уровне угрозы, а США реально начнут воплощать его в жизнь. Удастся ли русофобской коалиции в конгрессе толкнуть Трампа на этот радикальный шаг, отдающий геоэкономическим безумием, - один из главных вопросов июля", - написал Пушков в Telegram-канале. Реализация этого сценария, по словам Пушкова, может вызвать рост цен на нефть на мировых рынках до 100 долларов за баррель, что сильно скажется на положении дел в самих США. "Трамп в этом нисколько не заинтересован", - отметил он. Еще одной, но уже теоретической угрозой для мировых цен Пушков называл ситуацию с блокировкой Иранов Ормузского пролива в случае возобновления войны против него со стороны Израиля при участии США. Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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общество , сша, рф, запад, дональд трамп, алексей пушков, линдси грэм
Общество , США, РФ, ЗАПАД, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Линдси Грэм
03:02 12.07.2025
 
Пушков прокомментировал законопроект о пошлинах на российскую нефть

Пушков: пошлины на российскую нефть нанесут ущерб торгово-экономическим интересам США

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков, говоря об обсуждаемом в США законопроекте о пошлинах в размере 500% в отношении тех, кто закупает российскую нефть, заявил, что в случае его принятия проект нанесет значительный ущерб торгово-экономическим интересам самих США, так как цены на нефть на мировых рынках могут вырасти до 100 долларов за баррель, что скажет на Штатах.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент США Дональд Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.
"Этот законопроект способен также нанести значительный ущерб торгово-экономическим интересам США в том случае, если не останется на уровне угрозы, а США реально начнут воплощать его в жизнь. Удастся ли русофобской коалиции в конгрессе толкнуть Трампа на этот радикальный шаг, отдающий геоэкономическим безумием, - один из главных вопросов июля", - написал Пушков в Telegram-канале.
Реализация этого сценария, по словам Пушкова, может вызвать рост цен на нефть на мировых рынках до 100 долларов за баррель, что сильно скажется на положении дел в самих США.
"Трамп в этом нисколько не заинтересован", - отметил он.
Еще одной, но уже теоретической угрозой для мировых цен Пушков называл ситуацию с блокировкой Иранов Ормузского пролива в случае возобновления войны против него со стороны Израиля при участии США.
Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
ОбществоСШАРФЗАПАДДональд ТрампАлексей ПушковЛиндси Грэм
 
 
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