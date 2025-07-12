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"Он готов". Американские СМИ неожиданно высказались о Путине - 12.07.2025, ПРАЙМ
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"Он готов". Американские СМИ неожиданно высказались о Путине
"Он готов". Американские СМИ неожиданно высказались о Путине - 12.07.2025, ПРАЙМ
"Он готов". Американские СМИ неожиданно высказались о Путине
Американское издание The New York Times пишет, что президент России Владимир Путин готов к введению санкций против Москвы со стороны президента США Дональда... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T09:08+0300
2025-07-12T09:08+0300
политика
россия
владимир путин
сша
дональд трамп
санкции против рф
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Американское издание The New York Times пишет, что президент России Владимир Путин готов к введению санкций против Москвы со стороны президента США Дональда Трампа."Он (Путин. — Прим. ред.) готов к тому, что Трамп может в конечном итоге ввести новые санкции, поскольку последние полгода Белый дом не вводил никаких новых ограничений против России", - сообщает издание.Автор статьи, ссылаясь на источник, утверждает, что Путин никогда не заблуждался относительно развития политики Вашингтона по отношению к Москве, и российское руководство всегда готовилось к наихудшим сценариям.В пятницу Трамп сообщил телеканалу NBC News, что в понедельник выступит с важным заявлением касательно России, однако его содержание не раскрыл. Он также подчеркнул, что принятие Конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет зависеть исключительно от его личного решения. При этом в Кремле заявляли о спокойном отношении к изменениям в риторике главы Белого дома.
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россия, владимир путин, сша, дональд трамп, санкции против рф
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, санкции против РФ
09:08 12.07.2025
 
"Он готов". Американские СМИ неожиданно высказались о Путине

NYT: Путин готов к новым антироссийским санкциям от Трампа

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Американское издание The New York Times пишет, что президент России Владимир Путин готов к введению санкций против Москвы со стороны президента США Дональда Трампа.
"Он (Путин. — Прим. ред.) готов к тому, что Трамп может в конечном итоге ввести новые санкции, поскольку последние полгода Белый дом не вводил никаких новых ограничений против России", - сообщает издание.
Автор статьи, ссылаясь на источник, утверждает, что Путин никогда не заблуждался относительно развития политики Вашингтона по отношению к Москве, и российское руководство всегда готовилось к наихудшим сценариям.
В пятницу Трамп сообщил телеканалу NBC News, что в понедельник выступит с важным заявлением касательно России, однако его содержание не раскрыл. Он также подчеркнул, что принятие Конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет зависеть исключительно от его личного решения. При этом в Кремле заявляли о спокойном отношении к изменениям в риторике главы Белого дома.
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ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинСШАДональд Трампсанкции против РФ
 
 
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