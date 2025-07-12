https://1prime.ru/20250712/putin-859421340.html

"Он готов". Американские СМИ неожиданно высказались о Путине

"Он готов". Американские СМИ неожиданно высказались о Путине - 12.07.2025, ПРАЙМ

"Он готов". Американские СМИ неожиданно высказались о Путине

Американское издание The New York Times пишет, что президент России Владимир Путин готов к введению санкций против Москвы со стороны президента США Дональда... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T09:08+0300

2025-07-12T09:08+0300

2025-07-12T09:08+0300

политика

россия

владимир путин

сша

дональд трамп

санкции против рф

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Американское издание The New York Times пишет, что президент России Владимир Путин готов к введению санкций против Москвы со стороны президента США Дональда Трампа."Он (Путин. — Прим. ред.) готов к тому, что Трамп может в конечном итоге ввести новые санкции, поскольку последние полгода Белый дом не вводил никаких новых ограничений против России", - сообщает издание.Автор статьи, ссылаясь на источник, утверждает, что Путин никогда не заблуждался относительно развития политики Вашингтона по отношению к Москве, и российское руководство всегда готовилось к наихудшим сценариям.В пятницу Трамп сообщил телеканалу NBC News, что в понедельник выступит с важным заявлением касательно России, однако его содержание не раскрыл. Он также подчеркнул, что принятие Конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет зависеть исключительно от его личного решения. При этом в Кремле заявляли о спокойном отношении к изменениям в риторике главы Белого дома.

https://1prime.ru/20250711/putin-859386728.html

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россия, владимир путин, сша, дональд трамп, санкции против рф