https://1prime.ru/20250712/rubl-859410916.html
"Жаркое лето": рубль может развернуться в любой момент
"Жаркое лето": рубль может развернуться в любой момент - 12.07.2025, ПРАЙМ
"Жаркое лето": рубль может развернуться в любой момент
Никаких серьезных оснований для ослабления рубля на валютном рынке не наблюдается, однако динамика весьма необычна; в конечном итоге это может привести к... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T04:04+0300
2025-07-12T04:04+0300
2025-07-12T04:04+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Никаких серьезных оснований для ослабления рубля на валютном рынке не наблюдается, однако динамика весьма необычна; в конечном итоге это может привести к развороту, рассказал агентству "Прайм" Антон Сиротинкин, финансовый аналитик "АВИ Кэпитал""Середина лета для рубля будет жаркой и предсказуемой За последние полгода рубль укрепился к доллару на 40%, а рублёвые финансовые инструменты оказались наиболее привлекательными для инвесторов", - напомнил он.По словам эксперта, в России сейчас вполне стабильная макроэкономическая ситуация, и середина лета не грозит резким разворотом. Тем не менее, к середине лета на валютном рынке наблюдается необычная динамика. "Волатильность и резкость движений медленно нарастает, к тому же, может вмешаться геополитика, так что, несмотря на возможность укрепления рубля даже к отметке 75 рублей в паре с долларом США, мы в базовом сценарии видим тренд на девальвацию к концу года", - прогнозирует Сиротинкин.Начало движения к ослаблению может произойти в любой день, в зависимости от сальдо внешней торговли, динамики фактических расчетов, изменения в операциях ЦБ РФ и Минфина на открытом рынке. Базовые ожидания по курсу в ближайшие недели по-прежнему остаются в диапазоне 77,5-80,5 руб. за доллар, 90,5-93,5 руб. за евро и 10,75-11,15 к юаню. На текущей неделе рубль продолжает получать поддержку со стороны сезонного налогового периода, а также сокращения импорта в ряде категорий. Временное укрепление обусловлено также механическим сжатием валютной ликвидности и умеренным экспортным предложением. Эти факторы играют в пользу рубля, но они ограничены по времени, заключил аналитик.
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курсы валют, общество , минфин, рубль, доллар
Курсы валют, Общество , Минфин, рубль, доллар
"Жаркое лето": рубль может развернуться в любой момент
Аналитик Сироткин: курс рубля стабилен, но разворот возможен в любой день
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Никаких серьезных оснований для ослабления рубля на валютном рынке не наблюдается, однако динамика весьма необычна; в конечном итоге это может привести к развороту, рассказал агентству "Прайм" Антон Сиротинкин, финансовый аналитик "АВИ Кэпитал"
"Середина лета для рубля будет жаркой и предсказуемой За последние полгода рубль укрепился к доллару на 40%, а рублёвые финансовые инструменты оказались наиболее привлекательными для инвесторов", - напомнил он.
По словам эксперта, в России сейчас вполне стабильная макроэкономическая ситуация, и середина лета не грозит резким разворотом. Тем не менее, к середине лета на валютном рынке наблюдается необычная динамика.
"Не в нашей власти": кто и зачем держит крепкий рубль
"Волатильность и резкость движений медленно нарастает, к тому же, может вмешаться геополитика, так что, несмотря на возможность укрепления рубля даже к отметке 75 рублей в паре с долларом США, мы в базовом сценарии видим тренд на девальвацию к концу года", - прогнозирует Сиротинкин.
Начало движения к ослаблению может произойти в любой день, в зависимости от сальдо внешней торговли, динамики фактических расчетов, изменения в операциях ЦБ РФ и Минфина на открытом рынке.
Базовые ожидания по курсу в ближайшие недели по-прежнему остаются в диапазоне 77,5-80,5 руб. за доллар, 90,5-93,5 руб. за евро и 10,75-11,15 к юаню. На текущей неделе рубль продолжает получать поддержку со стороны сезонного налогового периода, а также сокращения импорта в ряде категорий.
Временное укрепление обусловлено также механическим сжатием валютной ликвидности и умеренным экспортным предложением. Эти факторы играют в пользу рубля, но они ограничены по времени, заключил аналитик.