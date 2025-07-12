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Российские компании по добыче золота ждут выхода на рынок Саудовской Аравии

Российские компании по добыче золота ждут выхода на рынок Саудовской Аравии - 12.07.2025, ПРАЙМ

Российские компании по добыче золота ждут выхода на рынок Саудовской Аравии

Ведущие российские компании по добыче золота, алмазов и титана "с нетерпением" ждут выхода на рынок Королевства Саудовской Аравии, заявил в интервью РИА Новости | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T08:03+0300

2025-07-12T08:03+0300

2025-07-12T08:03+0300

экономика

саудовская аравия

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Ведущие российские компании по добыче золота, алмазов и титана "с нетерпением" ждут выхода на рынок Королевства Саудовской Аравии, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф. Ранее пресс служба ведомства сообщила, что министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар ибн Ибрахим Аль-Хураиф в рамках своего официального визита в Россию провел ряд высокопоставленных встреч с топ-менеджерами ведущих промышленных и горнодобывающих компаний России, таких как крупнейшая в мире алмазодобывающая компания "Алроса", международная золотодобывающая компания Nordgold и крупнейший в мире производитель титана "ВСМПО-Ависма". "Я провел серию встреч с крупнейшими компаниями алмазного, титанового и золотодобывающего секторов. Все российские компании с нетерпением ждут выхода на рынок (Саудовской Аравии – ред.)", - сказал аль-Хураиф. Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии возглавлял делегацию королевства на выставке "Иннопром-2025", на которой его страна выступала в качестве партнера. Эта выставка считается важной международной площадкой для поиска новых партнеров и инвесторов, а также одним из ключевых инструментов экспорта российской промышленной продукции. В 2025 году ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Председатель правительства России Михаил Мишустин во время своего выступления на пленарной сессии мероприятия поддержал идею о проведении выездной выставки на территории королевства.

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саудовская аравия, михаил мишустин, nordgold, россия, золото, алмазы