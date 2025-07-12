https://1prime.ru/20250712/saudovskaya-araviya-859420374.html
Российские компании по добыче золота ждут выхода на рынок Саудовской Аравии
Российские компании по добыче золота ждут выхода на рынок Саудовской Аравии - 12.07.2025, ПРАЙМ
Российские компании по добыче золота ждут выхода на рынок Саудовской Аравии
Ведущие российские компании по добыче золота, алмазов и титана "с нетерпением" ждут выхода на рынок Королевства Саудовской Аравии, заявил в интервью РИА Новости | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T08:03+0300
2025-07-12T08:03+0300
2025-07-12T08:03+0300
экономика
саудовская аравия
михаил мишустин
nordgold
россия
золото
алмазы
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/45/841414560_0:183:2995:1867_1920x0_80_0_0_99bd4df46dfd07b471adad9cbcd5acc5.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Ведущие российские компании по добыче золота, алмазов и титана "с нетерпением" ждут выхода на рынок Королевства Саудовской Аравии, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф. Ранее пресс служба ведомства сообщила, что министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар ибн Ибрахим Аль-Хураиф в рамках своего официального визита в Россию провел ряд высокопоставленных встреч с топ-менеджерами ведущих промышленных и горнодобывающих компаний России, таких как крупнейшая в мире алмазодобывающая компания "Алроса", международная золотодобывающая компания Nordgold и крупнейший в мире производитель титана "ВСМПО-Ависма". "Я провел серию встреч с крупнейшими компаниями алмазного, титанового и золотодобывающего секторов. Все российские компании с нетерпением ждут выхода на рынок (Саудовской Аравии – ред.)", - сказал аль-Хураиф. Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии возглавлял делегацию королевства на выставке "Иннопром-2025", на которой его страна выступала в качестве партнера. Эта выставка считается важной международной площадкой для поиска новых партнеров и инвесторов, а также одним из ключевых инструментов экспорта российской промышленной продукции. В 2025 году ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Председатель правительства России Михаил Мишустин во время своего выступления на пленарной сессии мероприятия поддержал идею о проведении выездной выставки на территории королевства.
https://1prime.ru/20250711/gold-859411467.html
саудовская аравия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/45/841414560_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_e8e3456c3c5ec3cdc18fec88234faaa7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, михаил мишустин, nordgold, россия, золото, алмазы
Экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Михаил Мишустин, Nordgold, РОССИЯ, золото, алмазы
Российские компании по добыче золота ждут выхода на рынок Саудовской Аравии
Министр аль-Хураиф: компании РФ по добыче золота ждут выхода на рынок Саудовской Аравии
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Ведущие российские компании по добыче золота, алмазов и титана "с нетерпением" ждут выхода на рынок Королевства Саудовской Аравии, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф.
Ранее пресс служба ведомства сообщила, что министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар ибн Ибрахим Аль-Хураиф в рамках своего официального визита в Россию провел ряд высокопоставленных встреч с топ-менеджерами ведущих промышленных и горнодобывающих компаний России, таких как крупнейшая в мире алмазодобывающая компания "Алроса", международная золотодобывающая компания Nordgold и крупнейший в мире производитель титана "ВСМПО-Ависма".
"Я провел серию встреч с крупнейшими компаниями алмазного, титанового и золотодобывающего секторов. Все российские компании с нетерпением ждут выхода на рынок (Саудовской Аравии – ред.)", - сказал аль-Хураиф.
Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии возглавлял делегацию королевства на выставке "Иннопром-2025", на которой его страна выступала в качестве партнера. Эта выставка считается важной международной площадкой для поиска новых партнеров и инвесторов, а также одним из ключевых инструментов экспорта российской промышленной продукции. В 2025 году ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Председатель правительства России Михаил Мишустин во время своего выступления на пленарной сессии мероприятия поддержал идею о проведении выездной выставки на территории королевства.
Золото дорожает на фоне повышенного спроса на надежные активы