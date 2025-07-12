https://1prime.ru/20250712/saudovskaya-araviya-859422657.html
Саудовская Аравия заинтересовалась наработками России в различных сферах
Саудовская Аравия заинтересовалась наработками России в различных сферах - 12.07.2025, ПРАЙМ
Саудовская Аравия заинтересовалась наработками России в различных сферах
Королевство Саудовской Аравии интересуется российскими наработками в области кибербезопасности, фармакологии, медоборудования, и беспилотных систем, заявил в... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T11:11+0300
2025-07-12T11:11+0300
2025-07-12T11:11+0300
политика
саудовская аравия
россия
медицина
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/56/841395604_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_60eba642bf0aa9e98cf047c4b489217f.jpg
МОСКВА, 12 июл – ПРАЙМ. Королевство Саудовской Аравии интересуется российскими наработками в области кибербезопасности, фармакологии, медоборудования, и беспилотных систем, заявил в интервью с РИА Новости министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф. Ранее пресс служба ведомства сообщила, что министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар ибн Ибрагим Аль-Хураиф в рамках своего официального визита в Россию провёл встречи со своими российскими коллегами Антоном Алихановым и Александром Козловым на полях международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходила 7-10 июля в Екатеринбурге. "Кибербезопасность считается одной из наиболее передовых (российских) отраслей. В России есть передовые компании, которые работали и продолжают работать в королевстве. Я упомянул металлургический сектор в целом, фармацевтику и медицинское оборудование, сектор беспилотных летательных аппаратов. Есть множество возможностей. Я уверен, что мои коллеги, которые вместе с нами участвовали в составе делегации Саудовской Аравии в выставке "Иннопром", вернутся с большим количеством идей", - сказал аль-Хураиф. Министр промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия возглавлял делегацию королевства на выставке "ИННОПРОМ-2025", на которой его страна выступала в качестве партнёра. "ИННОПРОМ" считается важной международной площадкой для поиска новых партнеров и инвесторов, а также одним из ключевых инструментов экспорта российской промышленной продукции. В 2025 году ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Председатель правительства России Михаил Мишустин во время своего выступления на пленарной сессии мероприятия поддержал идею о проведении выездной выставки на территории королевства.
https://1prime.ru/20250712/metall-859421169.html
саудовская аравия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/56/841395604_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_4d0a2a5885a7d71b950fc4f8aa34a8b9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, россия, медицина
Политика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, РОССИЯ, медицина
Саудовская Аравия заинтересовалась наработками России в различных сферах
Аль-Хураиф: Эр-Рияду интересны наработки РФ в сфере кибербезопасности и медицины
МОСКВА, 12 июл – ПРАЙМ. Королевство Саудовской Аравии интересуется российскими наработками в области кибербезопасности, фармакологии, медоборудования, и беспилотных систем, заявил в интервью с РИА Новости министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф.
Ранее пресс служба ведомства сообщила, что министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар ибн Ибрагим Аль-Хураиф в рамках своего официального визита в Россию провёл встречи со своими российскими коллегами Антоном Алихановым и Александром Козловым на полях международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходила 7-10 июля в Екатеринбурге.
"Кибербезопасность считается одной из наиболее передовых (российских) отраслей. В России есть передовые компании, которые работали и продолжают работать в королевстве. Я упомянул металлургический сектор в целом, фармацевтику и медицинское оборудование, сектор беспилотных летательных аппаратов. Есть множество возможностей. Я уверен, что мои коллеги, которые вместе с нами участвовали в составе делегации Саудовской Аравии в выставке "Иннопром", вернутся с большим количеством идей", - сказал аль-Хураиф.
Министр промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия возглавлял делегацию королевства на выставке "ИННОПРОМ-2025", на которой его страна выступала в качестве партнёра. "ИННОПРОМ" считается важной международной площадкой для поиска новых партнеров и инвесторов, а также одним из ключевых инструментов экспорта российской промышленной продукции. В 2025 году ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Председатель правительства России Михаил Мишустин во время своего выступления на пленарной сессии мероприятия поддержал идею о проведении выездной выставки на территории королевства.
Саудовская Аравия ищет партнеров среди российских металлургических компаний