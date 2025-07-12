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Глава ЕК пригрозила США контрмерами при провале торговой сделки - 12.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава ЕК пригрозила США контрмерами при провале торговой сделки
Глава ЕК пригрозила США контрмерами при провале торговой сделки - 12.07.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК пригрозила США контрмерами при провале торговой сделки
ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне объявления... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T17:01+0300
2025-07-12T17:01+0300
экономика
ес
урсула фон дер ляйен
ек
сша
дональд трамп
пошлины
торговля
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне объявления президентом Дональдом Трампом введения с 1 августа пошлины в 30% на весь импорт из ЕС. "Мы предпримем все необходимые шаги для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных контрмер, если это потребуется", - говорится в заявлении главы ЕК, в котором она подчеркнула намерение Брюсселя продолжать переговоры с целью достичь соглашения по торговым отношениям с США до 1 августа. Ранее Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
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ес, урсула фон дер ляйен, ек, сша, дональд трамп, пошлины, торговля
Экономика, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, ЕК, США, Дональд Трамп, пошлины, торговля
17:01 12.07.2025
 
Глава ЕК пригрозила США контрмерами при провале торговой сделки

Фон дер Ляйен: ЕС введет контрмеры против США при провале торговой сделки 1 августа

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанк%Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона
%Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне объявления президентом Дональдом Трампом введения с 1 августа пошлины в 30% на весь импорт из ЕС.
"Мы предпримем все необходимые шаги для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных контрмер, если это потребуется", - говорится в заявлении главы ЕК, в котором она подчеркнула намерение Брюсселя продолжать переговоры с целью достичь соглашения по торговым отношениям с США до 1 августа.
Ранее Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
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