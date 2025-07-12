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Глава ЕК пригрозила США контрмерами при провале торговой сделки

Глава ЕК пригрозила США контрмерами при провале торговой сделки - 12.07.2025, ПРАЙМ

Глава ЕК пригрозила США контрмерами при провале торговой сделки

ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне объявления... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T17:01+0300

2025-07-12T17:01+0300

2025-07-12T17:01+0300

экономика

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне объявления президентом Дональдом Трампом введения с 1 августа пошлины в 30% на весь импорт из ЕС. "Мы предпримем все необходимые шаги для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных контрмер, если это потребуется", - говорится в заявлении главы ЕК, в котором она подчеркнула намерение Брюсселя продолжать переговоры с целью достичь соглашения по торговым отношениям с США до 1 августа. Ранее Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.

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ес, урсула фон дер ляйен, ек, сша, дональд трамп, пошлины, торговля