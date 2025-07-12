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Глава ЕК пригрозила США контрмерами при провале торговой сделки
Глава ЕК пригрозила США контрмерами при провале торговой сделки - 12.07.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК пригрозила США контрмерами при провале торговой сделки
ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне объявления... | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T17:01+0300
2025-07-12T17:01+0300
2025-07-12T17:01+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне объявления президентом Дональдом Трампом введения с 1 августа пошлины в 30% на весь импорт из ЕС. "Мы предпримем все необходимые шаги для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных контрмер, если это потребуется", - говорится в заявлении главы ЕК, в котором она подчеркнула намерение Брюсселя продолжать переговоры с целью достичь соглашения по торговым отношениям с США до 1 августа. Ранее Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
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ес, урсула фон дер ляйен, ек, сша, дональд трамп, пошлины, торговля
Экономика, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, ЕК, США, Дональд Трамп, пошлины, торговля
Глава ЕК пригрозила США контрмерами при провале торговой сделки
Фон дер Ляйен: ЕС введет контрмеры против США при провале торговой сделки 1 августа
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне объявления президентом Дональдом Трампом введения с 1 августа пошлины в 30% на весь импорт из ЕС.
"Мы предпримем все необходимые шаги для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных контрмер, если это потребуется", - говорится в заявлении главы ЕК, в котором она подчеркнула намерение Брюсселя продолжать переговоры с целью достичь соглашения по торговым отношениям с США до 1 августа.
Ранее Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
Глава ЕК заявила о сохранении намерений ЕС по торговой сделке с США