Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Словакия хочет договориться с партнерами в ЕС по энергоресурсам из России - 12.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250712/slovakiya-859423104.html
Словакия хочет договориться с партнерами в ЕС по энергоресурсам из России
Словакия хочет договориться с партнерами в ЕС по энергоресурсам из России - 12.07.2025, ПРАЙМ
Словакия хочет договориться с партнерами в ЕС по энергоресурсам из России
Словакия до вторника хочет договориться с европейскими партнерами по вопросу энергоресурсов из России, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T11:38+0300
2025-07-12T11:38+0300
энергетика
словакия
рф
роберт фицо
энергоресурсы
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/08/763390869_0:134:2565:1576_1920x0_80_0_0_c9546ad02283fe4840f254b655028cfe.jpg
БРАТИСЛАВА, 12 июл - ПРАЙМ. Словакия до вторника хочет договориться с европейскими партнерами по вопросу энергоресурсов из России, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Мы хотим всё решить до вторника", - сказал Фицо на пресс-конференции в субботу. Он отметил, что Словакия приступит к голосованию о новых санкциях против РФ в том случае, если получит гарантии от Европейской комиссии и партнеров по вопросу с энергоресурсами из РФ.
https://1prime.ru/20250711/smi-859415346.html
словакия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/08/763390869_142:0:2421:1709_1920x0_80_0_0_24e5b31979310972f72c88cdc6ba5502.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
словакия, рф, роберт фицо, энергоресурсы
Энергетика, СЛОВАКИЯ, РФ, Роберт Фицо, энергоресурсы
11:38 12.07.2025
 
Словакия хочет договориться с партнерами в ЕС по энергоресурсам из России

Фицо: Словакия до вторника хочет договориться с ЕС по вопросу энергоресурсов из России

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 12 июл - ПРАЙМ. Словакия до вторника хочет договориться с европейскими партнерами по вопросу энергоресурсов из России, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Мы хотим всё решить до вторника", - сказал Фицо на пресс-конференции в субботу.
Он отметил, что Словакия приступит к голосованию о новых санкциях против РФ в том случае, если получит гарантии от Европейской комиссии и партнеров по вопросу с энергоресурсами из РФ.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
Еврокомиссия готова дать Словакии "некоторые гарантии", пишут СМИ
Вчера, 20:35
 
ЭнергетикаСЛОВАКИЯРФРоберт Фицоэнергоресурсы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала