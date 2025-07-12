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Словакия хочет договориться с партнерами в ЕС по энергоресурсам из России

Словакия хочет договориться с партнерами в ЕС по энергоресурсам из России - 12.07.2025, ПРАЙМ

Словакия хочет договориться с партнерами в ЕС по энергоресурсам из России

Словакия до вторника хочет договориться с европейскими партнерами по вопросу энергоресурсов из России, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T11:38+0300

2025-07-12T11:38+0300

2025-07-12T11:38+0300

энергетика

словакия

рф

роберт фицо

энергоресурсы

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БРАТИСЛАВА, 12 июл - ПРАЙМ. Словакия до вторника хочет договориться с европейскими партнерами по вопросу энергоресурсов из России, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Мы хотим всё решить до вторника", - сказал Фицо на пресс-конференции в субботу. Он отметил, что Словакия приступит к голосованию о новых санкциях против РФ в том случае, если получит гарантии от Европейской комиссии и партнеров по вопросу с энергоресурсами из РФ.

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словакия, рф, роберт фицо, энергоресурсы