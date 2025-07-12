https://1prime.ru/20250712/slovakiya-859423104.html
Словакия хочет договориться с партнерами в ЕС по энергоресурсам из России
Словакия хочет договориться с партнерами в ЕС по энергоресурсам из России - 12.07.2025, ПРАЙМ
Словакия хочет договориться с партнерами в ЕС по энергоресурсам из России
Словакия до вторника хочет договориться с европейскими партнерами по вопросу энергоресурсов из России, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T11:38+0300
2025-07-12T11:38+0300
2025-07-12T11:38+0300
энергетика
словакия
рф
роберт фицо
энергоресурсы
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/08/763390869_0:134:2565:1576_1920x0_80_0_0_c9546ad02283fe4840f254b655028cfe.jpg
БРАТИСЛАВА, 12 июл - ПРАЙМ. Словакия до вторника хочет договориться с европейскими партнерами по вопросу энергоресурсов из России, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Мы хотим всё решить до вторника", - сказал Фицо на пресс-конференции в субботу. Он отметил, что Словакия приступит к голосованию о новых санкциях против РФ в том случае, если получит гарантии от Европейской комиссии и партнеров по вопросу с энергоресурсами из РФ.
https://1prime.ru/20250711/smi-859415346.html
словакия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/08/763390869_142:0:2421:1709_1920x0_80_0_0_24e5b31979310972f72c88cdc6ba5502.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, рф, роберт фицо, энергоресурсы
Энергетика, СЛОВАКИЯ, РФ, Роберт Фицо, энергоресурсы
Словакия хочет договориться с партнерами в ЕС по энергоресурсам из России
Фицо: Словакия до вторника хочет договориться с ЕС по вопросу энергоресурсов из России
БРАТИСЛАВА, 12 июл - ПРАЙМ. Словакия до вторника хочет договориться с европейскими партнерами по вопросу энергоресурсов из России, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Мы хотим всё решить до вторника", - сказал Фицо на пресс-конференции в субботу.
Он отметил, что Словакия приступит к голосованию о новых санкциях против РФ в том случае, если получит гарантии от Европейской комиссии и партнеров по вопросу с энергоресурсами из РФ.
Еврокомиссия готова дать Словакии "некоторые гарантии", пишут СМИ