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"Лучший пример". Украина помогла раскрыть, кто на самом деле управляет США

"Лучший пример". Украина помогла раскрыть, кто на самом деле управляет США - 12.07.2025, ПРАЙМ

"Лучший пример". Украина помогла раскрыть, кто на самом деле управляет США

Пример Украины доказывает, что политику Соединенных Штатов в действительности определяет не Белый дом, а органы национальной безопасности. Такое мнение на своей | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T22:39+0300

2025-07-12T22:39+0300

2025-07-12T22:49+0300

политика

сша

нацбезопасность

украина

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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Пример Украины доказывает, что политику Соединенных Штатов в действительности определяет не Белый дом, а органы национальной безопасности. Такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал журналист Томас Фази."Украина — лучший пример того, что внешняя политика США определяется не Белым домом, а органами национальной безопасности, чья имперская политика, как правило, охватывает несколько администраций", - заявил журналист. Поясняя, он призвал обратить внимание на следующую ситуацию. Решение Соединенных Штатов "европеизировать" украинский конфликт, навязав ФРГ роль главного вассала, было принято при администрации президента США Джо Байдена, в настоящий же момент решение, принятое байденовской администрацией, по словам Фази, "добросовестно реализуется (президентом США Дональдом - прим. ред.) Трампом".Как многократно заявлял Трамп, Соединенные Штаты могут выйти из мирного процесса, если не будет достигнут прогресс в деле украинского урегулирования, и в этом случае Вашингтон уступит свою роль Брюсселю. Вместе с тем американский лидер отмечал, что Евросоюз должен взять на себя военную поддержку Украины.

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сша, нацбезопасность, украина