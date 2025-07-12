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"Лучший пример". Украина помогла раскрыть, кто на самом деле управляет США
"Лучший пример". Украина помогла раскрыть, кто на самом деле управляет США - 12.07.2025, ПРАЙМ
"Лучший пример". Украина помогла раскрыть, кто на самом деле управляет США
Пример Украины доказывает, что политику Соединенных Штатов в действительности определяет не Белый дом, а органы национальной безопасности. Такое мнение на своей | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T22:39+0300
2025-07-12T22:39+0300
2025-07-12T22:49+0300
политика
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Пример Украины доказывает, что политику Соединенных Штатов в действительности определяет не Белый дом, а органы национальной безопасности. Такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал журналист Томас Фази."Украина — лучший пример того, что внешняя политика США определяется не Белым домом, а органами национальной безопасности, чья имперская политика, как правило, охватывает несколько администраций", - заявил журналист. Поясняя, он призвал обратить внимание на следующую ситуацию. Решение Соединенных Штатов "европеизировать" украинский конфликт, навязав ФРГ роль главного вассала, было принято при администрации президента США Джо Байдена, в настоящий же момент решение, принятое байденовской администрацией, по словам Фази, "добросовестно реализуется (президентом США Дональдом - прим. ред.) Трампом".Как многократно заявлял Трамп, Соединенные Штаты могут выйти из мирного процесса, если не будет достигнут прогресс в деле украинского урегулирования, и в этом случае Вашингтон уступит свою роль Брюсселю. Вместе с тем американский лидер отмечал, что Евросоюз должен взять на себя военную поддержку Украины.
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сша, нацбезопасность, украина
Политика, США, нацбезопасность, УКРАИНА
"Лучший пример". Украина помогла раскрыть, кто на самом деле управляет США
Фази: пример Украины показывает, что США управляют органы нацбезопасности
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ.
Пример Украины доказывает, что политику Соединенных Штатов в действительности определяет не Белый дом, а органы национальной безопасности. Такое мнение на своей странице в социальной сети X
высказал журналист Томас Фази.
"Украина — лучший пример того, что внешняя политика США определяется не Белым домом, а органами национальной безопасности, чья имперская политика, как правило, охватывает несколько администраций", - заявил журналист.
Поясняя, он призвал обратить внимание на следующую ситуацию. Решение Соединенных Штатов "европеизировать" украинский конфликт, навязав ФРГ роль главного вассала, было принято при администрации президента США Джо Байдена, в настоящий же момент решение, принятое байденовской администрацией, по словам Фази, "добросовестно реализуется (президентом США Дональдом - прим. ред.) Трампом".
Как многократно заявлял Трамп, Соединенные Штаты могут выйти из мирного процесса, если не будет достигнут прогресс в деле украинского урегулирования, и в этом случае Вашингтон уступит свою роль Брюсселю. Вместе с тем американский лидер отмечал, что Евросоюз должен взять на себя военную поддержку Украины.
США ожидают больше ясности по позиции России по Украине, заявил Рубио