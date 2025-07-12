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Степашин назвал Зеленского обреченным человеком

Степашин назвал Зеленского обреченным человеком - 12.07.2025, ПРАЙМ

Степашин назвал Зеленского обреченным человеком

Владимир Зеленский может легитимизироваться, лишь проведя президентские выборы, но он боится это делать, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер России... | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T04:33+0300

2025-07-12T04:33+0300

2025-07-12T04:33+0300

общество

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может легитимизироваться, лишь проведя президентские выборы, но он боится это делать, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер России Сергей Степашин. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". "Пускай переизбирается. Мы провели же выборы. Чего он боится-то?.. Объявим мораторий на две недели. Владимир Владимирович предлагал мораторий несколько раз", - сказал Степашин. В качестве примера он напомнил о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, который проводил выборы, несмотря на арабо-израильский конфликт. "Пускай (Зеленский - ред.) проведет выборы. Неизвестно, кто его там изберет на самом-то деле. Поэтому он этого боится, он обреченный человек. Не только по истории, поверьте мне", - сказал Степашин. Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Ранее в 2025 году, уже после вступления в должность президент США, Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с представителями международных информагентств в июне заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна, но легитимность Зеленского вызывает серьезные юридические вопросы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сообщал, что заявления Путина о легитимности властей в Киеве и необходимости проведения в стране выборов сводятся к тому, что Украина должна выполнять свою конституцию. Песков добавлял, что в случае победы Зеленского на выборах это будет "выбор украинского народа в рамках демократической процедуры".

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общество , украина, киев, рф, владимир зеленский, сергей степашин, владимир путин