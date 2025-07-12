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Степашин призвал Мерца не обострять ситуацию с ракетами Taurus
Степашин призвал Мерца не обострять ситуацию с ракетами Taurus - 12.07.2025, ПРАЙМ
Степашин призвал Мерца не обострять ситуацию с ракетами Taurus
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин обратился к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, заявившему о намерение поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, которые | 12.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-12T07:37+0300
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2025-07-12T07:37+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин обратился к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, заявившему о намерение поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, которые она сможет использовать для ударов вглубь РФ, и напомнил, что России известно, где расположены предприятия, производящие эти ракеты.
В мае канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, киевский режим может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в Германию заявил в интервью телеканалу RTL, что руководство в Киеве и Берлине работает над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали. "Я не хочу тут обострять ситуацию, но, по крайней мере, я хочу, чтобы Мерц нас услышал, канцлер ФРГ, который недавно выступал в бундестаге... Россия будет расценивать, если такие ракеты пойдут на Украину и будут лететь в центр нашей страны, как включение Германии в активные боевые действия против нашей страны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал Степашин в интервью РИА Новости.
Он призвал Германию "подумать" над своим решением.
"Мы знаем, где находятся предприятия, в которых производят эти ракеты. Пускай думают", - добавил Степашин.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне заявил, что применение ракет Taurus нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.
Посол РФ в Германии Сергей Нечаев ранее заявил, что Россия будет внимательно наблюдать за конкретными действиями Берлина по вопросу передачи Украине ракет Taurus и обучения ВСУ обращению с ними.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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общество , рф, украина, германия, сергей степашин, владимир путин, сергей лавров, всу, нато, мид рф
Общество , РФ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Сергей Степашин, Владимир Путин, Сергей Лавров, ВСУ, НАТО, МИД РФ
Степашин призвал Мерца не обострять ситуацию с ракетами Taurus
Экс-премьер Степашин призвал канцлера ФРГ Мерца не обострять ситуацию с ракетами Taurus
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин обратился к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, заявившему о намерение поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, которые она сможет использовать для ударов вглубь РФ, и напомнил, что России известно, где расположены предприятия, производящие эти ракеты.
В мае канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, киевский режим может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в Германию заявил в интервью телеканалу RTL, что руководство в Киеве и Берлине работает над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали. "Я не хочу тут обострять ситуацию, но, по крайней мере, я хочу, чтобы Мерц нас услышал, канцлер ФРГ, который недавно выступал в бундестаге... Россия будет расценивать, если такие ракеты пойдут на Украину и будут лететь в центр нашей страны, как включение Германии в активные боевые действия против нашей страны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал Степашин в интервью РИА Новости.
Он призвал Германию "подумать" над своим решением.
"Мы знаем, где находятся предприятия, в которых производят эти ракеты. Пускай думают", - добавил Степашин.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне заявил, что применение ракет Taurus нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.
Посол РФ в Германии Сергей Нечаев ранее заявил, что Россия будет внимательно наблюдать за конкретными действиями Берлина по вопросу передачи Украине ракет Taurus и обучения ВСУ обращению с ними.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.