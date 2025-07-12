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"Играет в игры": в США обеспокоены состоянием Трампа

"Играет в игры": в США обеспокоены состоянием Трампа - 12.07.2025, ПРАЙМ

"Играет в игры": в США обеспокоены состоянием Трампа

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, ссылаясь на свой источник, заявил о начале возрастных изменений психики у президента США Дональда Трампа. | 12.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-12T09:21+0300

2025-07-12T09:21+0300

2025-07-12T09:21+0300

политика

сша

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, ссылаясь на свой источник, заявил о начале возрастных изменений психики у президента США Дональда Трампа."Что-то не так с ментальным аспектом. Я разговаривал кое с кем — не буду раскрывать свой источник, — кто часто встречался с Трампом на протяжении последних 18 месяцев. И на последних встречах были заметны значительные изменения, связанные с возрастом", - отметил Джонсон в эфире YouTube-канала Judging freedom.По словам эксперта, все, от публичного поведения до манеры речи, свидетельствует о быстром ухудшении когнитивных функций, и американский президент уже не способен заниматься серьезными вопросами международного уровня. По мнению аналитика, уже всем очевидно: серьезные соглашения с ним заключить невозможно."Он играет в игры. С оружием, с войной на Украине, а Россия над ним смеется", - заключил Джонсон.В последние дни СМИ сообщают о возможном снижении когнитивных способностей Трампа. Так, в начале июля британское издание Daily Star сообщало, что американского лидера заподозрили в деменции после его ответа на пресс-конференции по случаю открытия миграционного центра "Аллигаторовый Алькатрас" во Флориде.Согласно информации издания, на вопрос о том, как долго задержанные будут находиться в центре содержания, Трамп ответил, что проведет там много времени, и добавил, что Флорида — его родной штат.

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сша, дональд трамп, здоровье